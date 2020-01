Na een jaar vertraging opent NCG loket voor bezorgde Groningers

Het heeft een jaar langer geduurd dan beloofd. Maar Groningers in het aardbevingsgebied die twijfelen aan de veiligheid van hun woning, kunnen in de loop van dit jaar terecht bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) om hun huis te laten controleren.

Met deze maatregel gaat een langgekoesterde wens in vervulling van onder meer de Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Gasberaad. In het najaar van 2018 is hun al beloofd dat het loket er komt per januari 2019. Doordat de versterkingsoperatie nog altijd moeizaam verloopt, werd het plan uiteindelijk tweemaal uitgesteld.

Hoe werkt het loket?

Het streven is om een loket te openen in maart van dit jaar voor bewoners die niet in aanmerking komen voor het aardbevingsbestendig maken van hun woning. Als zij zich onveilig voelen, kunnen ze de NCG verzoeken om hun woning te inspecteren.

De NCG voert op basis van beschikbare technische gegevens een eerste test uit of een woning in aanmerking komt voor een inspectie. Als dat het geval is, onderzoekt een deskundige of een pand onveilig is of niet. Blijkt dat er niks aan de hand is? Dan stopt het traject. Zijn er zorgen? Dan kunnen gemeenten het gebouw toevoegen aan hun versterkingsplannen.

Schande

De komst van het loket werd jarenlang vertraagd door gemeenten. Zij hielden het loket tegen omdat er nog te veel onduidelijkheid was over de planning. Door een gebrek aan capaciteit konden gemeenten bewoners niet beloven wanneer ze aan de beurt zijn. Daarnaast bestaat de angst dat de extra verzoeken ten koste gaan van de capaciteit die nodig is voor de versterking.

De GBB en het Gasberaad zijn ontstemd over de vertraging. 'Het is een schande dat dit zo lang heeft geduurd', zegt voorzitter Jelle van der Knoop van GBB. Susan Top van Gasberaad sluit zich daar bij aan. 'Het is triest.'

Voorwaarden

Top heeft ook inhoudelijk nog het één en ander aan te merken op het loket 'Opname op verzoek', zegt ze. 'Er zitten bovendien allerlei randvoorwaarden aan en er is maar beperkte capaciteit beschikbaar.' De NCG gaat uit van vijfhonderd verzoeken per jaar. Er is capaciteit voor 250 beoordelingen op jaarbasis.

De NCG hoopt dat het loket uiterlijk 1 maart open kan. Hoe en waar Groningers zich kunnen melden is nog onbekend.

