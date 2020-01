Meer ouderen op sociale media: 'Mijn zoon vindt het maar niks'

Het aantal ouderen tussen de 65 en 75 jaar dat op sociale media zit, neemt toe. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 'Zo blijf ik in contact met mijn kinderen en kleinkinderen', aldus de 68-jarige Alie Pepping.

In vijf jaar tijd is het aantal ouderen op sociale media gestegen van veertig procent in 2014 tot 76 procent vorig jaar. De grootste sociale netwerken binnen deze leeftijdscategorie zijn Facebook en WhatsApp. 'Mijn zoon zegt elke keer dat ik er mee moet stoppen, maar hij zit er zelf ook op', vertelt Alie.

Eenzaamheid

Via sociale media in contact te blijven met de wereld is niet alleen goed voor de sociale contacten, maar helpt tegen eenzaamheid, ziet Wilma Schrover, directeur van de Katholieke Belangenorganisatie Ouderen.

'We hebben geen exacte cijfers over de invloed eenzaamheid, maar we zien wel dat sociale media helpen om fysieke afspraken te maken. Bijvoorbeeld mensen die afspreken om een wandelgroep te beginnen.'

RTV Noord-verslaggevers Sanne Vast en Sander Foekens gingen langs bij ouderen in woonzorgcentrum Parkheem in Stadskanaal