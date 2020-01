700 euro voor het vervangen van een slot? 'Oplichters zijn het!'

'Daarvoor heeft meneer met een schroevendraaier het oude slot opengebroken, een overjaard slot erin gezet en hij heeft een beetje gefreesd', schampert ze tegenover verslaggever Ronald Niemeijer in Noord Vandaag.

Opgelicht

Volgens Vos is de slotenmaker nog geen anderhalf uur bezig geweest, is het nieuw geplaatste slot niet eens SKG-gecertificeerd, zat het slot niet eens goed vast en heeft de man materiaal gebruikt dat in de winkel drie keer minder zou hebben gekost.

Haar collega Maaike Wegter, die een paar straten verderop woont in Oldehove, overkwam hetzelfde. Zij had dezelfde slotenmaker ingeschakeld en moest een bedrag van 447,63 euro aftikken. De vrouwen voelen zich opgelicht.

'Ik had natuurlijk kunnen zeggen: ik betaal niet. Maar op dát moment... Het was zo'n leuke prater. Het was gezellig, een kopje koffie erbij. En hij was druk aan het schrijven. Totdat ik de rekening zag. Toen dacht ik: o...', vertelt Vos.

Opheldering gevraagd

Ronald Niemeijer pakt de telefoon; tijd om het 24/7 slotenmakersbedrijf - waarvan we de naam hier niet zullen noemen - om opheldering te vragen. Vos begint en zegt dat ze het bedrijf meerdere malen heeft gebeld.

De mevrouw van het slotenmakersbedrijf bevestigt dat. 'Iedere keer kreeg ik te horen dat ik zou worden teruggebeld. Maar dat is niet gebeurd. Daarom heb ik de televisie erbij gehaald', vertelt Vos.

Kosten verzwegen

Ze vindt dat ze voor het lapje is gehouden. Toen ze belde om het slot in haar garagedeur te laten vervangen, kreeg ze te horen dat de voorrijkosten 35 euro zouden zijn.

Over de servicekosten van 200 euro - die ook in rekening werden gebracht - werd niet gesproken. Volgens Vos hoorde ze dat pas toen de slotenmaker langs kwam in zijn personenauto - een blauwgrijze VW-stationwagen.

De vrouw van het slotenmakersbedrijf riposteert: 'Als u niet akkoord was gegaan, had hij niet gewerkt. En als ik persoonlijk iets te duur vindt, betaal ik niet. Daarom bied ik die mensen ook geen korting aan.'

Verbinding verbroken

Wegters echtgenoot kan het niet meer aanhoren. 'Ah, kom op zeg! Een goeie slotenmaker vraagt niet meer dan 150 euro, mevrouw!' En dan boos: 'Oplichters!' Zijn vrouw voegt toe: 'U bent een bedrijf dat niet bestaat, dat niet ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.'

Maar het hoeft al niet meer. Het slotenmakersbedrijf heeft geen zin in een discussie en verbreekt de verbinding. 'Opgelegd', constateert Wegter. 'Opgelicht', merkt Vos droog op. 'Tuut-tuut-tuut.'

Bekijk hieronder het tv-item uit Noord Vandaag:



Geen aangifte

Volgens de gedupeerden konden zij geen aangifte doen bij de politie, omdat ze betaald hebben in ruil voor een dienst.

In 2018 waarschuwde de politie al eens voor torenhoge rekeningen van malafide slotenmakers.

