Het is nog steeds onduidelijk wat zich aan de Kometenstraat heeft afgespeeld

Buren tasten nog in het duister over wat zich precies heeft afgespeeld in een woning aan de Kometenstraat, afgelopen nacht. Meerdere politiewagens en een arrestatieteam waren ter plaatse.

Het was vrijdag rondom het huis, waar in de nacht van donderdag op vrijdag zes mensen werden gearresteerd, nog een drukte van belang. Nieuwsgierige buren kwamen een kijkje nemen, terwijl de forensische recherche nog tot laat in de middag bezig was.

Tegen zijn wil vastgehouden

'We kregen informatie dat er mogelijk iemand tegen zijn wil werd vastgehouden', zei een woordvoerder van de politie eerder op vrijdag.

Navraag bij buren in de Kometenstraat leerde dat eigenlijk niemand weet wie er nou precies in het bewuste huis woont. Het huis is eigendom van de overburen, die het verhuren aan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Overal het aantal mensen dat er woont, bestaat wel duidelijkheid: zeven.

Neergestoken

Eén buurman vertelde dat in de buurt het gerucht rondgaat dat er in het huis iemand is neergestoken. 'Er wordt verteld dat er een steekpartij heeft plaatsgevonden.' Dat zou de aanwezigheid van de forensische onderzoekers in witte pakken verklaren, omdat die sporen moeten veiligstellen.

In de woning werd een 24-jarige gewonde Groninger aangetroffen, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht.

Lees ook:

- Zes verdachten aangehouden in woning Kometenstraat in Stad