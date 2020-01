Basketballers Gipson en Dourisseau gaan los in eigen podcast

'We praten over Nederlands basketbal en de NBA' (Foto: Karel-Jan Buurke/RTV Noord)

De podcast wordt opgenomen bij Dourisseau thuis in Harkstede. Ze bespreken daarin voornamelijk de Nederlandse competitie en de NBA.

Discussies

'Toen Teddy hier nog speelde, waren we altijd over basketbal aan het praten. We discussieerden, bespraken de spelers en alle andere dingen in de competitie', aldus Dourisseau.

'Ik miste Jason en de teamgenoten, en op deze manier kan ik het contact goed onderhouden', vult Gipson aan.

'Sixpack'

De bijna 40-jarige Gipson, die een succesvolle periode beleefde bij Donar, zit momenteel zonder club. Toch zou hij graag weer aan de slag gaan. 'Ik ben momenteel weer aan het trainen, dus mijn 'sixpack' komt steeds verder tevoorschijn', lacht de atletische guard.

'Ik had graag bij Donar willen blijven, want ik had daar een goede band met de mensen, maar sommige dingen heb je niet in eigen hand. Ik wil gewoon nog graag basketballen', vervolgt Gipson.

Teddy Gipson was vorig seizoen zonder twijfel onze meest stabiele speler Jason Dourisseau

Dourisseau vult aan. 'Hij was vorig seizoen zonder twijfel onze meest stabiele speler. Hij is een belangrijke schakel geweest in het bereiken van de finale. Leeftijd is slechts een getal.'

Toekomst podcast

Wat betreft de podcast is de toekomst eveneens ongewis. 'Het is nu vooral een hobby van ons. Misschien groeit het ooit nog uit tot iets groters en kunnen we wat beter materiaal aanschaffen', besluit Dourisseau met een lach.

