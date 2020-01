Half jaar na dodelijk incident nog gesteggel over onbewaakte spoorwegovergang

Bijna zes maanden na het dodelijk ongeval op een onbewaakte spoorwegovergang in Hoogezand is er nog geen akkoord over wat er met de overgang moet gebeuren. De onderhandelende partijen wijzen naar elkaar.

In augustus 2019 komt een 92-jarige automobilist om het leven nadat een trein op zijn auto botste. Het ongeval bewijst volgens ProRail 'de noodzaak om alle onbewaakte overgangen op te heffen'. De overgang ligt aan de Parallelweg in Hoogezand en ontsluit één huis.

Moet dicht

Al snel na het ongeluk wordt duidelijk dat ProRail, de gemeente Midden-Groningen en de bewoners van het huis het in elk geval over een ding eens zijn. De overgang moet dicht en de bewoners krijgen aan de andere kant van het spoor een oprit. Alleen over de invulling van dat idee moet worden onderhandeld, want om een nieuwe oprit te realiseren zou ProRail grond moeten kopen van de gemeente.

Volgens ProRail loopt dat gesprek goed en kan er binnen 'afzienbare tijd' een besluit worden genomen. En ook volgens de gemeente moeten er 'nog een paar praktische zaken' worden geregeld. 'Dat is vooral iets tussen ProRail en de gemeente', zegt een woordvoerder. 'Er is in elk geval een akkoord tussen ProRail en de bewoners.'

'Ik weet van niets!'

'Ik weet van niets!', zegt bewoner Bert Franssen verbaasd als hij wordt gevraagd over dat akkoord. 'Er is helemaal geen akkoord, ze hebben al maanden niets van zich laten horen. Er is één keer een tekening geweest, maar daar waren wij het niets mee eens. Verder is er niets om mee akkoord te gaan.'

Franssen en zijn vrouw wonen al jaren op het stukje land aan het spoor. Ze zijn de enige gebruikers van de overgang. De onbewaakte overgang naar hun erf stamt nog uit de tijd dat er nauwelijks bebouwing was om hen heen. 'Het was waarschijnlijk voor de boeren om naar hun erf te komen', legt Franssen uit.

Franssen is geërgerd over de opstelling van ProRail en de gemeente. 'Eerst was alles mogelijk: een tunnel, een brug, een andere oprit. Maar als het puntje bij paaltje komt dan hoor je niets. Het is gelul in de ruimte.'

Niet de eerste keer

Wat de bewoners betreft, gaat de overgang dicht. Het is namelijk niet de eerste keer dat er een dodelijk ongeval plaatsvindt bij de overgang. Maar dan willen ze wel eigenaar worden van de nieuw aan te leggen toegangsweg naar de woning.

'Als dat een openbare weg is, kan iedereen er zijn auto neerzetten. Dan zul je zien dat wij er nauwelijks langs kunnen straks. En wat dacht je van de hulpdiensten? Hoe moeten die dan bij ons komen?'

Na het ongeval in 2019 heeft ProRail met de bewoners afgesproken dat zij de hekken naar de overgang handmatig zouden sluiten.

Hekken electrisch

'Dat zouden we doen, totdat die hekken elektrisch zouden worden gemaakt', zegt Franssen. 'Maar dat is nog steeds niet gebeurt, en wij gaan toch niet elke keer die hekken open en dicht doen? De kans dat ik word aangereden is me veel te groot! Bovendien heeft niemand wat bij de overgang te zoeken, zegt Franssen. 'De overgang gaat alleen maar naar ons huis.'

Over de onderhandelingen heeft Franssen geen goed woord over. Hij vindt het zelfs geen onderhandelingen: 'Je zou toch verwachten dat we met z'n allen aan tafel gaan: ProRail, de gemeente en wij. Maar nu worden er achter onze rug om dingen geregeld.'

