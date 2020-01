Zuidlaren vreest komst tbs'ers

Inwoners van Zuidlaren zitten niet te wachten op de komst van een woonlocatie voor forensisch psychiatrische patiƫnten op het Dennenoord-terrein in hun dorp. Een petitie daartegen is inmiddels ruim twaalfhonderd keer ondertekend.

Omwonenden zijn bang dat er zedendelinquenten in het dorp komen wonen. Ze maken zich ernstige zorgen. 'Ik heb zelf twee jonge kinderen. Een van hen zit op basisschool De Tol. Je kunt daar nu zo naar binnen lopen. We hebben al bij de directeur aangegeven dat we om tafel moeten, als de plannen doorgaan', vertelt Marin op de website van RTV Drenthe.

Verhuizen overwegen

Zij is de online petitie is gestart, maar de inwoonster van Zuidlaren wil anoniem blijven. Het verbaast haar niet dat de petitie in relatief korte tijd al zo vaak is ondertekend. 'Kennissen hebben hun kinderen op een kinderdagverblijf, dat grenst aan het Dennenoord-terrein. Die willen hun kinderen daar vanaf halen als alles doorgaat. Sommige mensen zouden zelfs overwegen te verhuizen', zegt Marin.

Informatiebijeenkomst

Forint, de organisatie die de nieuwe woonlocatie opent, wilde eerder deze week nog niet op vragen ingaan over welke patiënten er komen wonen. De zorgorganisatie, onderdeel van GGZ-instelling Lentis, wil eerst een informatiebijeenkomst voor buurtbewoners afwachten op donderdag 6 februari. Wel staat in elk geval vast dat er veroordeelde tbs'ers naar het dorp komen.

Zedendelinquenten

De inwoners van Zuidlaren lijken vrij zeker te weten dat er ook zedendelinquenten tussen zitten. 'Er zijn meerdere bronnen binnen Lentis waar we deze informatie van hebben gekregen. Het is niet gezegd dat het alleen maar om zedendelinquenten gaat. Een gedeelte zal zeden zijn. Maar als je kijkt naar wat voor populatie er anders zou komen, dan is dat minstens zo erg. Het gaat dan bijvoorbeeld om moordenaars', zegt Marin.

De petitie die zij is gestart wordt vooral getekend door inwoners van Zuidlaren, maar ook door bewoners van omliggende dorpen. Zij hebben stuk voor stuk de verhalen over de mogelijke komst van zedendelinquenten meegekregen.