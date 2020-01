FC Groningen neemt verdediger over van Schalke 04

FC Groningen heeft de 19-jarige verdediger Görkem Can gekocht. De Duitse jeugdinternational komt over van Schalke 04.

Daar speelde hij in het tweede elftal, dat uitkomt in de Regionalliga West.

International

De linksbenige verdediger tekent in Groningen een contract voor 2,5 jaar, met een optie voor nog twee seizoenen. Can speelt het liefst centraal in de verdediging, maar kan ook als linker vleugelverdediger ingezet worden.

Can speelde in zijn jeugd voor de Duitse nationale jeugdelftallen, maar komt sinds vorig jaar uit voor de Turkse nationale ploeg.

Geen basisspeler

De nieuwe aanwinst is er eentje voor de toekomst, aldus technisch directeur Mark-Jan Fledderus. 'Hoewel hij per direct aansluit bij de eerste selectie is Görkem een speler voor de toekomst, met wie we geduld moeten hebben. We mogen niet van hem verwachten dat hij direct een basisspeler zal zijn, maar die potentie heeft hij zeker.'

Groningen wilde Can eigenlijk afgelopen zomer al overnemen, maar toen wilde Schalke 04 hem niet laten gaan.

