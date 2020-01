Schokker komt toch in actie in dopingzaak

In december gaf ze aan niet in beroep te gaan. Anderhalve maand later is de situatie veranderd. 'Twee juristen hebben zich aangeboden om te helpen. Zij hebben een verweerschrift ingediend. Het is is lastig om in te schatten wat de kans van slagen is', laat ze weten.

Van gedachten veranderd

Schokker veranderde van gedachten omdat ze steun kreeg van heel veel kanten. Eerder kreeg ze van de Dopingautoriteit te horen, dat ze voor vier jaar geschorst kan worden. Dat deed haar besluiten om per direct te stoppen met de sport. Met name omdat ze niet als een crimineel behandeld wilde worden.

Binnen een paar weken is de hoorzitting bij het Instituut voor Sportrechtspraak. Ze weet nog niet of ze weer aan wedstrijden mee gaat doen, mocht de uitspraak voor haar voordelig uitpakken. 'Ik was helemaal klaar met die hele dopingtoestand, maar ik kijk er nu wel iets minder zwart/wit tegenaan.'

