Hamplaatsbewoners missen elkaar: 'Liever in een wisselwoning gezeten'

Het is tweeënhalve maand geleden inmiddels. De bewoners van de Hamplaats in Ten Boer moesten toen hun huizen verlaten. De woningen moesten tegen de grond vanwege aardbevingsschade.

De sloopkogel is inmiddels ingepakt. De huizen staan er niet meer, de bewoners zijn verspreid over de provincie. Hun huizen worden opnieuw opgebouwd, en moeten straks wél bestand zijn tegen aardbevingen. Eén 'Hamplaatser' woont zelfs tijdelijk in Antwerpen. 'We missen elkaar wel, ja.'

Center Parcs

Op het Suikerunieterrein in Stad, in een gebouw met 'short-stay-woningen', schenkt Marjolein Dekker koffie in. Ze is één van de bewoonsters van de Hamplaats. 'Ik heb het gevoel dat ik acht maanden in Center Parcs zit', zegt ze, zonder te klagen over haar tijdelijke verblijf overigens.

'Het is hier ingericht en al, ik kon er zo in.' Haar spulletjes mist ze wel. Die staan opgeslagen in Assen.

Sommige buren ziet ze nog geregeld, Annemieke Broer bijvoorbeeld. Die woont van donderdag tot zondag in Marjoleins huis; op andere dagen logeert ze bij de dochter van een vriendin in Kantens. 'Voordat ik naar Kantens ging, wist ik eigenlijk niet eens waar het precies lag', geeft ze toe.

Contact belangrijk

'We zijn altijd met zijn 24'en bij elkaar geweest. Je merkt hoe belangrijk het contact is, hoe fijn het is om even een praatje te kunnen maken. Iedereen heeft elkaar wel wat te vertellen in deze periode.'

Een WhatsAppgroep is er wel, maar toch is het anders. 'Je mist elkaar', zeggen beide dames. Danny van der Molen knikt eveneens. Hij heeft ook een huis op de Hamplaats.

'Er zijn veel mensen die alleen wonen, normaal loop je zo bij elkaar binnen.' Met een knipoog: 'Eigenlijk zijn we een soort 'kampers', maar dan in echte huizen.'

Wisselwoning

Het liefst hadden ze in wisselwoningen gezeten: tijdelijke woningen die her en der in het aardbevingsgebied staan. Met alle 24 bij elkaar. 'Veel Ten Boersters denken dat we allemaal aan de Boersterweg in Ten Boer zitten, maar dat is dus niet zo.'

Maar waarom zitten ze dan niet in een wisselwoning? Zeker weten doet Annemieke het niet, maar ze denkt dat het ermee te maken heeft dat de Hamplaatsters de sloop en nieuwbouw van hun woningen zelf georganiseerd hebben.

'Je staat er alleen voor'

'Ik kan het niet staven, maar ik denk dat we geen recht meer hadden op wisselwoningen doordat we zelf de regie hebben gehouden. Die eigen regie is altijd wel gewaardeerd door bestuurders, maar als het erop aankomt sta je er toch alleen voor.'

Volgens de gemeente Groningen is al vanaf het begin duidelijk dat de bewoners van de Hamplaats niet in een wisselwoning kunnen.

'Het is nooit een optie geweest. Bewoners krijgen een financiële vergoeding voor het gebruik van een tijdelijke woonruimte.' De wisselwoningen in Ten Boer zijn niet beschikbaar voor de bewoners van de Hamplaats omdat die zijn vergeven aan bewoners van de Fazanthof, een andere straat in Ten Boer.

Geen Elfstedentocht

Een wisselwoning hoeven de 'kampers van de Hamplaats' trouwens niet meer. 'Dat betekent nog een keer verhuizen, nog meer onrust.' Voor nu is het wel goed, het is vooral een waarschuwing voor anderen.

'Het is belangrijk om bij elkaar te zitten, steun bij elkaar te kunnen zoeken. Dat missen wij allemaal.'

Ergens deze zomer moeten de nieuwe huizen op de Hamplaats er allemaal staan. Veilig en wel. 'Nu maar hopen dat er geen vertraging komt', zegt Annemieke. 'Wat mij betreft komt er dit jaar in ieder geval geen Elfstedentocht.'

Marjolein is het met haar eens. 'Voor mijn werk is het prima om in de stad te zitten, maar ik zie er wel weer naar uit om met alle buurtjes terug te zijn op ons eigen stekkie.'

Lees ook:

- Bewoners Ten Boer balen: 'Spullen gestolen uit bijna-gesloopte huizen'

- 'Eindelijk de bevestiging dat onze klachten geen fabeltjes zijn'