Expeditie Grunnen gaat terug naar de lift

'Durven we dit?', vraagt Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer aan zijn team. Op 1 september zat hetzelfde team, bestaande uit Ronald Niemeijer, Ronald Pras en Marthijs Veldthuis, vast in de lift in Ter Apel.

De bedoeling was destijds om een gesprekje te doen op de eerste verdieping, maar dat is er nooit van gekomen. Een paar maanden later doet het team nog een poging, zouden ze met de lift durven?



Ook in Expeditie Grunnen:

- Het weer is één tint grijs vandaag

- Een enthousiaste hond in Bad Nieuweschans

- Hoe staat het met de verbouwing van Harm?

- Het spulletjes museum van Lambert

- Een Hagenaar in Vriescheloo

- Carnaval in 't Noorden: De bouw van een praalwagen

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.



Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

