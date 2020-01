Warming-up: FC Groningen - Ajax

'Dit is niet het Ajax van vorig seizoen', volgens Azor Matusiwa. De middenvelder, met een verleden bij de Amsterdammers, ziet voldoende mogelijkheden om vanmiddag tot een resultaat te komen.

Vorig seizoen verloor FC Groningen nipt in eigen stadion van de landskampioen, door een doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar. De spits van Ajax scoorde in de laatste zeven ontmoetingen met FC Groningen een goal. Kaj Sierhuis scoorde nog nooit een doelpunt tegen Ajax, maar zou dat maar al te graag doen. De spits van FC Groningen is momenteel topscoorder met vijf goals.

De vorm: FC Groningen

Op papier boekte FC Groningen vorige week een prima resultaat tegen FC Twente. In Enschede speelde het team van Danny Buijs doelpuntloos gelijk, maar het was een zeer matige partij om naar te kijken. Vooral aanvallend lukt het de Trots van het Noorden onvoldoende om een vuist te maken.

Tegen de Amsterdammers lijkt Ajdin Hrustic het kind van de rekening te worden. De aanvallend ingestelde middenvelder is momenteel niet in vorm en mag daarom vanmiddag op de bank plaats nemen. Waarschijnlijk neemt Sam Schreck zijn plek aan de rechterkant in. De Duister stond dit seizoen drie keer eerder in de basis. Vooral in de uitwedstrijd tegen AZ maakte hij, komend vanaf tien, indruk.



De vorm: Ajax

Het verhaal van de landskampioen is bekend. Het volgende kampioenschap lijkt op dit moment dan ook een kwestie van tijd. AZ heeft zes punten achterstand en PSV staat momenteel zelfs al op elf punten.

Toch loopt het de laatste tijd iets minder bij Ajax. Vorige week was Sparta zelfs nog enigszins dichtbij een resultaat in de Johan Cruijff ArenA. In datzelfde stadion deed FC Groningen het eerder dit seizoen ook al alleraardigst. Het Groningse verzet werd uiteindelijk gebroken toen Django Warmerdam met een rode kaart mocht inrukken, maar daarvoor bleef Groningen prima op de been.

Vanmiddag is bij Ajax in ieder geval Hakim Ziyech niet van de partij. De spelmaker viel tegen Sparta geblesseerd uit en is de komende weken in ieder geval niet inzetbaar voor de Amsterdammers. Het is vandaag ook een weerzien met oud-FC Groningen speler Dusan Tadic. Zijn eerste wedstrijd in dienst van FC Groningen was toevalligerwijs ook tegen Ajax. Eindstand 2-2.



Waar moeten we op letten?

Wedstrijden zoals deze zijn eigenlijk altijd wedstrijden die op zichzelf staan. Het ligt voor de hand dat Groningen de Amsterdammers de bal 'gunt' en dan zelf misschien vanuit de omschakeling probeert toe te slaan.

Nadeel voor FC Groningen zijn wel de blessures van de enige echte buitenspeler uit de selectie. Mo El Hankouri en Gabriel Gudmundsson zijn inmiddels al een tijd uit de roulatie en hun terugkeer zal ook nog even op zich laten wachten. Daarom is het interessant of bijvoorbeeld Joel Asoro met zijn snelheid een rol van betekenis kan gaan spelen. De aanvaller liet vorige week weinig zien tegen FC Twente, maar zal zich tegen Ajax graag willen revancheren.

Tevens is het interessant hoe het achterin gaat. Groningen mag zich in verdedigend opzicht gewoon meten met de top van Nederland. In het centrum van de verdediging speelt Mike te Wierik niet met Samir Memisevic of Ko Itakura, maar met Bart van Hintum naast zich. Elke keer als van Hintum op die plek stond achterin, hield FC Groningen de nul.

Historie

FC Groningen en Ajax speelden veertig keer in eredivisieverband tegen elkaar in Groningen. Slechts zeven keer won de Trots van het Noorden. De Amsterdammers gingen zesentwintig keer met de overwinning naar huis en zeven keer werd het gelijk.

FC Groningen Live

FC Groningen - Ajax begint om 14.30 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 14.00 uur. Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Jan Veenhof is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de website en in de app.



Blessures/schorsingen

Gabriel Gudmundsson en Mo El Hankouri zijn geblesseerd. Samir Memisevic en Ko Itakura zijn nog niet fit genoeg voor een basisplaats en starten daarom op de bank.



Vermoedelijke opstelling FC Groningen

FC Groningen (4-4-2): Padt; Zeefuik, Te Wierik, van Hintum, Warmerdam; Matusiwa, van Kaam, Schreck, Lundqvist; Sierhuis en Asoro.



