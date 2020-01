Sparks blijft hekkensluiter na nederlaag in Tubbergen

In Tubbergen was Jolly Jumpers met 74-52 te sterk voor de formatie van coach Klaas Stoppels. Al na drie minuten ging Sparks-speelster Daniëlle Pruijs dusdanig door haar enkel dat ze niet verder kon. Een tik voor de ploeg uit Haren, want Pruijs is een belangrijke speelster.

Bemoedigend begin

Het begin van de rode lantaarndrager was bemoedigend getuige een 2-9 voorsprong in de beginfase en een nipte achterstand na het eerste kwart: 12-11. Bij rust was de achterstand opgelopen tot elf punten: 32-21.

Teleurstelling

'We blijven te lang hangen in een teleurstelling,' aldus Stoppels. 'Maken bijvoorbeeld vier punten op rij, maar verspelen dan twee keer onnodig de bal waaruit zij scoren. Dan verliezen wij onnodig het hoofd.'

Band loopt leeg

Tot het derde kwart bleef Sparks in de buurt van Jolly Jumpers getuige een 46-37 tusssenstand. In de laatste tien minuten liep de band leeg bij de gasten. Conditioneel toonde de thuisploeg zich superieur en liep uit naar toch nog een ruime zege.

Hekkensluiter

Martini Sparks is hekkensluiter in de Basketball League met twee punten uit achttien duels. Aanstaande woensdag reist de ploeg uit Haren wederom af naar Tubbergen om tegen dezelfde tegenstander in het bekertoernooi aan te treden.

