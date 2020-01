Van Gent: 'Wedstrijden tegen Orion maken iets extra's bij ons los'

Geoffrey van Gent was belangrijk voor Lycurgus in de gewonnen wedstrijd tegen Orion (3-1). De diagonaal-speler begon niet in de basis, maar greep zijn kans toen hij er in de tweede set inkwam.

'Duels tegen Orion zijn speciaal, ook met vorig seizoen nog in ons achterhoofd,' aldus Van Gent. 'Beide ploegen willen zo graag van elkaar winnen dat er gestreden wordt voor elk punt. Ik ben helemaal kapot, gesloopt nu. Het vreet energie, maar wel op een positieve manier.'

Boeiend

De wedstrijd tegen de regerend landskampioen was boeiend van begin tot eind. 'Ik denk dat het publiek genoten heeft,' zegt Van Gent. 'Dit zijn beladen duels en tegen Orion kunnen we altijd iets extra's brengen, in ieder geval sinds ik bij Lycurgus speel.'

Energie

Ook Dennis Borst zat er helemaal doorheen qua energie. De middenaanvaller van de Groningers had zeker zijn bijdrage geleverd aan de zege, onder andere met een paar onhoudbare klappen.

Herhaling van zetten

'Hoog pakken, diep wegslaan. Dat is ons devies op de training,' aldus Borst. 'Het lijkt wel een herhaling van zetten ten opzichte van een half jaar geleden. Toen verloren we kansloos van Dynamo, maar klopten daarna Orion. Nu twee weken geleden wederom kansloos Dynamo en weer winst tegen Orion.'

Trots

De ervaren speler was blij met de prestatie van zijn ploeg. 'We hebben een hele brede selectie, iedereen heeft er zin in. Er zat de hele wedstrijd energie in de ploeg. Hier mogen we trots op zijn,' besluit Borst zijn verhaal.

Lees ook:

- Lycurgus wint spektakelstuk van concurrent Orion