Live: Lundqvist kopt prima voorzet van Van Kaam halve meter naast

FC Groningen speelt vanmiddag de thuiswedstrijd tegen lijstaanvoerder en landskampioen Ajax. Het duel in het HCM-stadion begint om 14.30 uur.

De ploeg van coach Danny Buijs zal met het mes tussen de tanden moeten spelen om het de Amsterdammers lastig te maken. Het verschil tussen beide ploegen op de ranglijst is maar liefst 21 punten. Groningen staat net in het linkerrijtje op de negende plaats; Ajax is de trotse koploper.

Pijn aan de ogen

FC Groningen heeft in dit duel meteen de kans om de herinnering aan de bloedeloze 0-0 tegen FC Twente uit de herinnering te spelen. Ajdin Hrustic miste een strafschop in een wedstrijd die verder van beide kanten pijn aan de ogen deed.

Laatste zege

De groen-witten wisten vijf jaar geleden, op 31 augustus 2014, voor het laatst op eigen veld van Ajax te winnen. Het werd toen 2-0 voor de Groningers door doelpunten van Eric Botteghin en Michael de Leeuw. In de laatste vier edities ging de ploeg van coach Erik ten Hag drie keer met de volle buit aan de haal en wist de FC er slechts één keer een gelijkspel af te dwingen.

Ziyech ontbreekt

Ajax mist Hakim Ziyech die last heeft van een verrekking aan de binnenkant van zijn rechterknie. Een gevoelige aderlating voor de hoofdstedelingen die onder regie van de Marokkaanse topspeler tot veel in staat zijn. Of ze het ook zonder hem kunnen zal vanmiddag blijken.

Liveblog

Zorgt FC Groningen voor een enorme stunt op eigen veld door de Amsterdammers met een nederlaag naar huis te sturen, en zo de titelrace weer spannend te maken, of gaan de punten mee in de bus terug richting Noord-Holland? Volg het duel via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen (4-4-2):

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Van Hintum, Warmerdam; Schreck, Matusiwa, Lundqvist, Van Kaam; Sierhuis, Asoro.

Ajax (4-3-3):

Varela; Dest, Veltman, Martinez, Tagliafico; Van de Beek, Gravenberch, De Jong; Tadic, Babel, Promes.

Scheidsrechter: Jeroen Manschot

#groaja