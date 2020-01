SP neemt afstand van nazi-uitspraak fractievoorzitter Kluit

De landelijke SP is niet te spreken over de nazi-uitspraak van Maarten Kluit, fractievoorzitter van de partij in Midden-Groningen. Kluit verstuurde zaterdagavond een tweet waarin hij Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet uitmaakt voor nazi.

Kluit noemde Baudet in die tweet ook 'de grootste bedreiging van de natiestaat'.

Volledig afstand

'De volledige partij neemt volledig afstand van de tweet, de uitspraken en het gedachtengoed', zegt Angelique Schoonewille. Zij is binnen de SP vertegenwoordiger van de regio Groningen. 'Het behoeft geen uitleg hoe dit afstraalt op onze partij.'

Gesprek met Kluit

Schoonewille is zaterdagavond en zondag druk bezig om alles in goede banen te leiden. De SP komt volgens haar zondag later met een uitgebreidere reactie. Schoonewille: 'Wij gaan vandaag in gesprek met meneer Kluit over zijn tweet en zijn gedachtegoed. Daarna komen wij met een verklaring.'

Inhoudelijk wil Schoonewille verder niks kwijt over de zaak.

Regels

De SP heeft regels voor sociale media. 'Het zijn over het algemeen ongeschreven regels. Wees zichtbaar is daar bijvoorbeeld één van. Maar ook dat je niemand mag beledigen en altijd met respect moet handelen. Dat gaat helaas niet altijd goed', zegt Schoonewille.

'Ik blijf hier achter staan'



Kluit was zich zaterdagavond van geen kwaad bewust. Hij reageerde: 'Het is een extreme mening, maar ik heb hier drie keer over nagedacht en ik blijf hier achter staan.'

Op de vraag of hij alle aanhangers van Forum voor Democratie in Midden-Groningen dan ook nazi noemt, antwoordde hij: 'Dat zou je zo kunnen opvatten, maar wegkijken is nog veel erger.'

Kluit heeft ondertussen de desbetreffende tweet verwijderd.

