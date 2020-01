Strijdlustig FC Groningen dwingt Ajax op de knieën

Donny van de Beek scoorde twintig minuten voor tijd de aansluitingstreffer, maar verder kwamen de gasten ondanks een aantal kansen niet. Op de zege van de thuisploeg was weinig af te dingen.

Strijd

De ploeg van coach Danny Buijs gaf negentig minuten lang alles. Na de treffer van Ajax liep de lucht langzaam maar zeker uit de band bij de groen-witten. Het verschroeiende tempo eiste zijn tol, maar de Groningers bleven - af en toe met kunst- en vliegwerk - overeind.

FC Groningen stijgt door deze ze naar de achtste plaats in eredivisie met 29 punten uit 20 wedstrijden.

Strijdlust

Groningen legde een prima wedstrijd op de mat. De groen-witten streden voor elke meter en gaven Ajax geen enkele ruimte om tot het geliefde combinatievoetbal te komen. Zoals gewoonlijk ging Deyovaisio Zeefuik voorop in de strijd. Ryan Babel kwam zodoende geen moment in de wedstrijd, aan de overkant was Promes volledig onzichtbaar.

Openingstreffer

De openingstreffer viel na dik een kwartier spelen. Django Warmerdam bereikte met een verre pass Kaj Sierhuis. De spits van FC Groningen ging met de bal aan de haal, zag dat er een miscommunicatie ontstond tussen Veltman en invaldoelman Varela.

Afjagen

Sierhuis schoot de bal in en via de kluts verdween de bal met een gelukje in het doel. Op de voorsprong van de thuisploeg was niets af te dingen. Ajax had wel iets meer balbezit, maar werd constant opgejaagd. Verder dan een kopbal van Siem de Jong en een gemiste kans van Babel kwam de landskampioen niet.

Eigen goal Martinez

Al vlot in de tweede helft verdubbelde FC Groningen de voorsprong. Een voorzet van de prima spelende Schreck bereikte Lundqvist. De Zweed liet een slim puntertje los, Martinez was verrast stond op het verkeerde been en schampte de bal langs zijn eigen doelman: 2-0.

Wissels

Ajax-coach Ten Hag probeerde met een aantal wissels het tij te keren. Gravenberch en De Jong moesten het veld ruimen voor Traorè en Eiting. Dit bracht een andere dynamiek in het spel die door de aansluitingstreffer van Van de Beek verder werd aangewakkerd. Ajax wist veel kansen te creëren in de slotfase, maar de gelijkmaker bleef uit.

Linkerrijtje

FC Groningen heeft zich nu vaster genesteld in het linkerrijtje en vervolgt volgende week zaterdag de competitie met de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De aftrap in Overijssel is om 20.45 uur.

