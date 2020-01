Te Wierik: 'We hebben dankzij ons collectief gewonnen'

'Het meest genoten heb ik van ons collectief,' steekt Te Wierik van wal. 'We zijn negentig minuten blijven gaan. De eerste helft vond ik heel goed van onze kant. In de tweede helft moet je in de verdediging, dat weet je tegen Ajax. Maar omdat we het vol wisten te houden hebben we gewonnen.'

Extra gemotiveerd

Te Wierik was net als het hele team extra gemotiveerd toen hij Donny van de Beek hoorde roepen dat Groningen kapot zat. 'Toen zei ik tegen Zeefuik: vandaag niet. En zo dachten de andere jongens er ook over.'

Toekomst onduidelijk

De toekomst van de centrale verdediger is nog niet duidelijk. 'FC Groningen heeft mij een aanbieding gedaan, deze heb ik nu in beraad. Daar moet ik echt goed over nadenken. Het is nu nog een open vraag,' besluit Te Wierik.

Toonbeeld van strijdlust

Rechtsback Deyovaisio Zeefuik was het toonbeeld van de strijdlust aan de kant van FC Groningen. Zijn linkerhand zat in het verband en hij bleek na het duel met Babel deze zelfs gebroken te hebben.

Doorgegaan

'Ja klopt, gebroken botjes. Ik heb geen pijnstillers gehad in de rust, ben gewoon doorgegaan. Ik heb alles gegeven, meerdere tackle's ingezet. Mooi om te zien hoe positief het publiek daar dan op reageert. Als ik het duel inga heb ik maar één ding voor ogen: als winnaar uit de strijd komen.'