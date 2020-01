Fractievoorzitter SP Midden-Groningen stapt op na tweet over Baudet (update)

Maarten Kluit is opgestapt als fractievoorzitter van de SP in de gemeente Midden-Groningen, (Foto: YouTube)

Kluit is in opspraak geraakt nadat hij Thierry Baudet van Forum voor Democratie op Twitter een nazi en 'de grootste bedreiging van de natiestaat' noemde. Aanvankelijk was Kluit zich van geen kwaad bewust en zei hij dat de uitspraak 'een extreme mening' was, maar dat hij er achter bleef staan.

Verkeerde bewoording, maar achter inhoud tweet

Maar nadat de partij zondag afstand nam van de uitspraken van Kluit, bood de fractievoorzitter zijn excuses aan en verwijderde hij de tweet. Ondanks de excuses zei Kluit achter de inhoud van de tweet te staan, maar de verkeerde woorden te hebben gekozen.

'Ik zie zeer zeker gelijkenissen tussen Baudet en het fascisme en nazisme', zei Kluit zondagmiddag. 'Dan bedoel ik de enorme buitenlandhaat die Baudet tentoonspreidt, de aanvallen op de posities van rechters, media en iedereen die een andere mening heeft', zei Kluit.

Maand fractievoorzitter

Kluit was sinds 1 januari 2020 fractievoorzitter in Midden-Groningen. De SP maakt met 5 zetels deel uit van de coalitie. Zondagmiddag dacht Kluit nog aan te kunnen blijven in die positie, maar zei ook bereid te zijn om zijn voorzitterschap op te geven. De fractie van de SP in Midden-Groningen en het afdelingsbestuur noemen het opstappen van Kluit 'een moeilijk en moedig besluit'.

We hebben gezegd: dit kan zo niet, hij moet zijn zetel opgeven Han van der Vlist

Opvolger

Han van der Vlist wordt de opvolger van Kluit als fractievoorzitter van de SP. Van der Vlist is vijftig jaar lid van de partij en sinds twee jaar raadslid in Midden-Groningen.

De oud-schooldirecteur werd eind vorig jaar ook gevraagd als fractievoorzitter, na het terugtreden van Martine Feenstra, maar sloeg de functie af. Maar met het vertrek van Kluit is Van der Vlist de logische opvolger.

'De andere raadsleden konden of wilden niet en dus neem ik mijn verantwoordelijkheid. Ik ga de kar trekken en samen gaan we de partij weer in rustiger vaarwater brengen', zegt Van der Vlist.

'Hij moet zijn zetel opgeven'

Overigens werpt de lezing van Van der Vlist een ander licht op het opstappen van Kluit. Hoewel in het persbericht staat dat de partij het 'een moeilijk en moedig besluit' noemt, blijkt uit de bewoording van Van der Vlist dat Kluit weinig keus had. 'We hebben gezegd: dit kan zo niet, hij moet zijn zetel opgeven', zegt Van der Vlist. Daarna heeft Kluit het besluit genomen op te stappen.

Fractie-overleg

Maandagavond heeft de fractie overleg met het afdelingsbestuur. Daar worden onder meer de kandidaten besproken die de raadszetel van Kluit kunnen overnemen. De eerst volgende op de lijst van de SP in Midden-Groningen is Ida Klaassens. Zij vervangt Kluit in de gemeenteraad, tenzij ze zelf aangeeft dat niet te willen.

Update:

Dit bericht is aangevuld met de informatie dat Han van der Vlist de opvolger is van Maarten Kluit.

In een eerdere versie van dit bericht stond dat Kluit ook zijn lidmaatschap van de SP heeft opgezegd. Dat is onjuist. Kluit blijft lid van de SP.

