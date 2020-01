Lopend Vuur: De paniek rond het coronavirus waait wel over

Ook in Nederland moeten we er rekening mee houden dat we te maken krijgen met het coronavirus. Dat stelt het RIVM in De Telegraaf.

In China zijn inmiddels tientallen mensen overleden aan het virus. Ook in Europa zijn er inmiddels meldingen binnen. In Oostenrijk en Frankrijk zijn mensen ziek geworden. Wereldwijd zijn bijna drieduizend mensen besmet met het virus. In de Verenigde Staten, Canada en Australië zijn ook al ziektegevallen gemeld.

Volgens het RIVM is de kans aanwezig dat ook in Nederland mensen ziek zullen worden. Toch zegt Jaap van Dissel van het RIVM in De Telegraaf dat we niet bang hoeven te zijn voor een grote uitbraak. 'We weten door eerdere ziektes, zoals de Mexicaanse griep, precies welke maatregelen en protocollen we moeten volgen om verspreiding te voorkomen. Als de ziekte in ons land opduikt, zal het waarschijnlijk beperkt blijven tot enkele besmettingen.'

Hoe denk jij over het coronavirus? Maak je je zorgen of niet?

