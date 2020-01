Nagenieten van zege op Ajax: 'Zeefuik speelde echt magnifiek'

Met veel vechtlust legde FC Groningen zondagmiddag Ajax over de knie. En dus is het op maandagochtend nagenieten tijdens de wekelijkse sportdiscussie in 'Edwin op Noord'.

Journalist Wim Masker van de Groninger Gezinsbode genoot vooral van de enorme inzet van de spelers en de sfeer die daardoor in het stadion ontstond.

Veel balverlies

'Want FC Groningen speelde eigenlijk helemaal niet goed. Er was meer balverlies dan in een willekeurige wedstrijd. Maar omdat we de lat wat lager leggen tegen Ajax, een ploeg met bijna allemaal internationals en jeugdinternationals, kijk je anders naar zo'n wedstrijd. Nu wordt er gejuicht als een speler een bal weg roeit, tegen een ploeg als RKC zou er worden gefloten.'

Ook de journalisten op de perstribune gingen daarin mee, merkte Masker. 'Ze waren allemaal enthousiast. Willem Vissers van de Volkskrant is normaal een liefhebber van mooi, verzorgd voetbal. Maar als je vanochtend zijn verslag leest, dan is dat heel erg lovend.'

Tuurlijk volgt de bondscoach Deyovaisio Zeefuik Wim Masker - voetbalverslaggever Gezinsbode

Genoten van Zeefuik

Onze FC-watcher Stefan Bleeker had vooral genoten van het spel van rechtsback Deyovaisio Zeefuik. 'Als je kijkt hoe hij erin vloog... Vorig jaar ging hij nog wel eens over de grens, pakte hij veel gele kaarten. Nu speelt hij gewoon met een gebroken hand - en dan zo'n wedstrijd op de mat leggen. Ik vond het echt magnifiek.'

Is Zeefuik rijp voor Oranje? 'Tuurlijk volgt de bondscoach hem. Hij speelt in Jong Oranje ook goeie wedstrijden', zegt Masker. 'Ik vind Zeefuik niet minder dan Dumfries van PSV. Eigenlijk zelfs iets beter. Maar Dumfries speelt bij een club met een grotere uitstraling en heeft Europees gespeeld. Maar ik ben ervan overtuigd dat Zeefuik dat ook kan.'

Bleeker is het daar mee eens. 'De fans van FC Groningen kunnen nog een paar wedstrijden van hem genieten en dan is het klaar. Wat ik wel grappig vond: PSV-trainer Ernest Faber zat gisteravond in Studio Voetbal. Hij zei: Zeefuik zou misschien voor PSV wel wat zijn op de linksbackpositie. Nou, als je hem ergens niet moet neerzetten, is het wel de linkerkant!'

PEC Zwolle

Volgens FC Groningen Live-presentator Niiwino Geertsema is de zege op Ajax mooi, maar komt het nu wel aan op het volgende duel, zaterdag uit tegen PEC Zwolle.

Masker kan zich daarin vinden: 'PEC Zwolle is na de winterstop met vijf verdedigers gaan voetballen. Belangrijke spelers als Van Duinen en Van Polen zijn terug en het elftal speelt nu veel beter. PEC staat nu zestiende, maar hoort eigenlijk thuis in het rijtje Heracles, Groningen, Willem II, Heerenveen. FC Groningen mag in deze Intercityderby echt blij zijn met een gelijkspelletje.'

Play-offs

Door de overwinning op Ajax staat FC Groningen nu achtste, een plek die - gelet op de clubs die de kwartfinale van de KNVB-beker hebben gehaald - vrijwel zeker recht geeft op de play-offs om Europees voetbal.

Het zou zomaar kunnen dat ze die gaan halen, denkt Bleeker. 'Je kunt nog één of twee plekken zakken, maar zeker ook achtste worden. Defensief doet Groningen het prima. Het maakt eigenlijk niet uit wie er naast Te Wierik staat - of dat nu Van Hintum, Memisevic of Itakura is. Van Hintum deed het gisteren ook heel goed, bijvoorbeeld in de opbouw.'

'Voor Ajax was het inderdaad erg moeilijk om kansen te creëren. Uiteindelijk had FC Groningen vijf schoten op doel tegen Ajax drie. Padt heeft weinig hoeven ingrijpen', zag ook Masker.

Wisselbeleid

Tot slot komt het wisselbeleid van trainer Danny Buijs nog even aan de orde. Geertsema bekent: 'Ik zat 'm bij de wissels echt te knijpen. Ik snap dat Kaj Sierhuis werd gewisseld omdat hij vermoeid was. Maar dat er dan een verdediger in komt...'

Masker constateert wel vaker dat Sierhuis na een uur op is en dan alle sprints eruit moet persen. 'Eigenlijk hadden ze eerder twee verse krachten erin moeten zetten voor Lundqvist en Sierhuis.'

Ze hebben gegokt en gewonnen Stefan Bleeker - FC-watcher RTV Noord

Achteruit lopen

'Ze hebben gegokt en gewonnen', zegt Bleeker. 'Als je een aanvallend ingestelde speler eruit haalt en Memisevic erin zet, weet je dat je achteruit gaat lopen.'

Volgens Masker was het een domino-effect: 'Die voorste twee spelers konden geen druk meer zetten. Daardoor konden de backs van Ajax beter worden ingespeeld. Waardoor Schreck en Asoro nog meer moesten lopen en ook vermoeid raakten. Dan verdedig je op een gegeven moment bij de rand van je eigen strafschopgebied. Dan kan er ook zomaar een bal in vliegen.'

Bekijk hieronder de sportdiscussie in 'Edwin op Noord' terug:



