Concours 't Peerdespul niet langer in Stadspark: 'Dit is een nieuwe kans'

'We krijgen een heel mooie kans om de bevolking van Groningen in het centrum van de stad van paardensport te laten genieten', zegt Jan Peutz van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken Groningen. Al is het niet de eigen keuze van de organisatie, stelt Peutz. 'Zeker niet!'

De locatie in het Stadspark is op 28 augustus vergeven aan festival Hullabaloo, bevestigt Peutz op Radio Noord de berichtgeving van het Dagblad van het Noorden.

Tijdens het concours worden op verschillende onderdelen wedstrijden en shows gehouden, bijvoorbeeld met tuigpaarden en springpaarden.

Hoofdbrekens

'Hullabaloo is een fantastisch evenement en 't Peerdespul ook, maar zij lijken voor te gaan. Vandaar dat we naar alternatieven moeten zoeken. Het bezorgt ons heel veel hoofdbrekens. Met onze 162 jaar zijn we het oudste hippische evenement van Nederland; dan is het heel confronterend als je ineens voor iets anders gesteld wordt.'

Ossenmarkt

De keuze is nu gevallen op de Ossenmarkt waar al één onderdeel van 't Peerdespul werd gehouden: de paardenkeuring. 'We hebben er ook naar gekeken het evenement te verschuiven, bijvoorbeeld naar een week eerder', vertelt Peutz.

'Maar dan is de verbinding met 28 augustus weg. Op de Vismarkt zijn ook mogelijkheden, maar we willen de ambulante handel daar niet in de wielen rijden. We hebben nog eens verder gekeken en waarom dan niet op die prachtige Ossenmarkt, waar we eigenlijk al jaren te gast zijn? Daar is een baan van vijftig bij vijftig nodig, we gaan er een prachtige zandbodem neerleggen. Ik denk dat het zelfs een stap vooruit is. We gaan weer de stad in, waar het vroeger altijd geweest is. Dit is een nieuwe kans.'

Pril

'Het enige dat we daar niet goed kunnen uitvoeren, is een dressuurwedstrijd. Maar verder kunnen we alles wat een paardensportevenement vraagt, op de Ossenmarkt uitvoeren. Maar het is nog pril, we zullen nog met de gemeente en andere overheden om tafel moeten.'

