Monumentenorganisatie wil sloop 'beeldbepalend huis' in Winsum tegenhouden

Het woonhuis dat naast garage Warringa aan de Kerklaan in Winsum staat, is een beeldbepalend gebouw met historische waarde en mag niet gesloopt worden. Dat stelt het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie.

De gemeente Het Hogeland wil op de locatie waar nu het garagebedrijf is gevestigd vijftien appartementen realiseren. Afbraak van de garage naast de woning vinden de bezwaarmakers wel goed. 'Maar met de sloop van het naastgelegen huis gaat een karakteristiek negentiende-eeuws gebouw en waardevol cultureel erfgoed verloren', aldus het Cuypersgenootschap.

Pand met historie

'Het pand is eind negentiende eeuw gebouwd als dokterswoning en heeft lang gefunctioneerd als Groene Kruisgebouw. Na de oorlog is het onderdeel van het huidige garagecomplex. Door haar ingetogen maar deftige architectuur en met name de ligging is het een beeldbepalend historisch element voor Winsum', aldus het Cuypersgenootschap.

Aanpassing van de bouwplannen

Het genootschap stelt dat het woonhuis door een aanpassing van de plannen kan blijven staan.

De nieuwbouw bestaat uit drie appartementencomplexen voor 50-plussers. Het genootschap stelt dat de komst van twee woongebouwen voldoende is. De dokterswoning kan dan ook worden omgebouwd tot appartementen. 'Als alle partijen zich positief en proactief opstellen moet dit mogelijk zijn zonder groot tijdverlies', stellen de bezwaarmakers.

Jarenlange plannen

De gemeente Het Hogeland is al tien jaar bezig om plannen te ontwikkelen voor het terrein. Het pand heeft volgens de gemeente namelijk zoveel onderhoud nodig dat een projectontwikkelaar zich er niet aan wil wagen, stelt de gemeente.

'Daarom is besloten om over te gaan op bouw en er appartementen te realiseren die wel rendabel zijn. Er is al interesse in elf van de vijftien appartementen', aldus een woordvoerder van de gemeente.

De voormalige gemeente Winsum heeft in 2018 al een principebesluit genomen om de bouw goed te keuren.

Toestemming

Het pand is in de tussentijd door een onafhankelijk bureau als karakteristiek bestempeld. De gemeente heeft de provincie Groningen gevraagd om het pand alsnog te mogen slopen, omdat er behoefte is aan nieuwe woningen voor 50-plussers in Winsum. De dokterswoning is er slecht aan toe.

De provincie heeft toestemming gegeven, mits er geen gegronde bezwaren zijn. Die bezwaarprocedure loopt nog. Mensen kunnen tot woensdag hun bezwaar indienen.

Naar de rechter

Als de gemeente toch doorgaat met de sloop van het huis dan overweegt het genootschap om stappen te ondernemen. 'De sloop legt een bom onder het gemeentelijke en provinciale beleid om karakteristieke panden beter te beschermen', aldus het Cuypersgenootschap.