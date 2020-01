Burdy lost belofte in en bouwt een feestje in Scharmer

Hij wilde met zijn grootste hit Mit mien ogen dicht zo hoog mogelijk eindigen in Alle 50 Goud: Burdy, alias Bert Schaap. Hij riep al zijn fans op om op het lied te stemmen, in ruil daarvoor verlootte het feestbeest uit Ulrum een aantal exclusieve optredens. Zondagmiddag bouwde Burdy een verrassingsfeestje in Scharmer.

Op het parkeerterrein van partyboerderij Het Hof van Scharmer trekt Burdy een vol geladen karretje richting ingang. 'Dat doe ik wel vaker', zegt de zanger. 'Vroeger toen ik nog een discotheek had moest ik ook al met kisten sjouwen. Daar had ik een pens vol werk aan. Nu doe ik dat met mijn zangapparatuur.' Bij de ingang staat een ontvangstcomité en de zaal zit inmiddels lekker vol.

'Ik ben net een politicus'

Aanleiding voor het feestje is de actie die de zanger eind vorig jaar op poten zette. 'Ik ben net een politicus. Ik zeg: als je op mij stemt dan maak je kans op een heel mooie prijs. Dus als ze winnen dan kom ik bij ze thuis of in de kroeg of waar ze maar willen.'

Bewoners van Velemansdroom

Een van de winnaars van zo'n optreden is Gerrie Schut. Hij stelde voor om het optreden van Burdy te schenken aan de bewoners van Velemansdroom in Sappemeer. Dat is een woongemeenschap voor mensen met een licht verstandelijke beperking waar de zoon van Schut werkzaam is.

'Wat wij bij Velemansdroom heel belangrijk vinden is dat wij met personeel, bewoners en familie veel dingen samen doen', vertelt Jacqueline van der Hoef. Ze is een van de begeleiders en werkt meer dan twintig jaar in de woongemeenschap. 'Nu hebben we hier in Scharmer een soort nieuwjaarsvisite en hoe mooi is het dat we nu Burdy als speciale gast hebben!'

'Niet blijven zitten'

Direct vanaf het eerste nummer weet Burdy zijn publiek te pakken. Een nummer later staat de zanger uit Ulrum te dansen op de tafels. De mensen van Velemansdroom waarderen de show van Burdy.

'Dit was absoluut een grote verrassing', vertelt bewoonster Marleen Hes. 'Ik hou van de liedjes van Burdy en als hij er is, dan is het feest en kan je niet blijven zitten.'

Ook medebewoner Karin Nieuwold is tevreden. 'Het was een verrassing maar ik zit in de activiteitencommissie dus ik heb dit ook min of meer samen geregeld. Het is wel geslaagd in ieder geval.'

