Gemeenten innen meer belasting dan vorig jaar; Groningen koploper in provincie

In verhouding betalen inwoners van de gemeente Groningen de meeste gemeentelijke belastingen in de provincie. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS analyseerde de begrotingen van alle gemeenten op de verwachte belastinginkomsten. Voor 2020 verwacht Groningen bijna 180 miljoen aan belastingen binnen te krijgen. Omgerekend naar het aantal inwoners is dat 772 euro per persoon. In 25 van de ruim 350 gemeenten in het land is dit gemiddelde hoger, waaronder Amsterdam en Rotterdam.

Ook in Delfzijl en Het Hogeland zijn de gemiddelde belastingopbrengsten per persoon boven de zevenhonderd euro. Provinciale 'hekkensluiter' is Stadskanaal. Die gemeente verwacht dit jaar ruim veertien miljoen euro aan belastingen op te halen, wat omgerekend neerkomt op gemiddeld 456 euro per inwoner.

Tekst gaat verder onder de grafiek.

Gemeenten Belastinginkomsten Gem. per inwoner Groningen €179.670.000 €772 Delfzijl €18.898.000 €766 Het Hogeland €36.439.000 €762 Oldambt €23.639.000 €620 Appingedam €7.188.000 €614 Loppersum €5.433.000 €569 Midden-Groningen €33.558.000 €552 Westerwolde €12.825.000 €501 Westerkwartier €30.105.000 €475 Veendam €12.877.000 €469 Pekela €5.706.000 €467 Stadskanaal €14.464.000 €456

In elke gemeente stijging

Alle Groningse gemeenten verwachten hogere belastingopbrengsten dan vorig jaar. De grootste stijging is in Midden-Groningen: ruim tien procent. In Groningen is de stijging net geen tien procent. Loppersum en Oldambt hebben met beiden nog geen één procent de minst sterke stijging.

Volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, is het niet vreemd dat de belastinginkomsten stijgen. 'Inflatie speelt daarbij een rol. En ook is het zo dat in deze tijden de huizen meer waard worden. Dat zie je terug in de steeds hogere WOZ-waardes. Daardoor groeien de inkomsten van de onroerende zaakbelasting ook.'

De gemiddelde belastingopbrengst per inwoner wil niet zeggen dat iedereen ook precies dat bedrag aan gemeentelijke belastingen betaalt. Dat hangt namelijk af van je persoonlijke situatie.

Het CBS berekende de totale belastinginkomsten per gemeente, en deelde dat door het totaal aantal inwoners in die gemeente. Het zegt iets over de gemiddelde lastendruk in de desbetreffende gemeente. Naast de belastingen die iedere gemeente kan innen krijgen gemeenten ook geld van het Rijk uit het gemeentefonds om de wettelijke taken te kunnen uitvoeren.



Lees ook:

- 'Denk goed na voor je in Groningen laat betalen per afvalbak of -zak'

- Aanslagen voorlopig niet online in te zien bij Noordelijk Belastingkantoor

- Alles over de herindeling in ons dossier