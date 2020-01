FC Groningen verhaalt vuurwerkboete uitwedstrijd Fortuna op supporters

Supporters van de FC staken fakkels af in het uitvak. Daardoor werd het duel, dat de FC met 1-0 verloor, tijdelijk gestaakt. De betrokken supporters die verdacht worden van het afsteken van vuurwerk, zijn persoonlijk geïnformeerd door FC Groningen.

De opgelegde boete wordt verdeeld over de vijftien geïdentificeerde supporters. FC Groningen heeft hierbij gebruik gemaakt van een nieuwe strafmaatregel. 'Het gaat om het onttrekken van identificatie', legt algemeen directeur Wouter Gudde uit.

Stadionverbod

'Op het moment dat je niet te identificeren bent tijdens een evenement, is er dus geen identificatiemogelijkheid. Deze supporters zijn onder een doek gekropen en hebben toen mutsen opgezet. Het was voor ons een enorme puzzeltocht. Iedereen had bijna dezelfde kleding aan en ze hadden zelfs van die zwembadschoentjes meegenomen', gaat Gudde verder.

Als er tegen Ajax mensen geïdentificeerd worden, krijgen ze gelijk een onvoorwaardelijk stadionverbod Wouter Gudde - Algemeen Directeur FC Groningen

Naast het verhalen van de boete hebben de vijftien supporters een voorwaardelijk stadionverbod van negen maanden met een proeftijd van drie jaar gekregen. Ook de voorwaardelijke uitwedstrijd zonder publiek blijft staan.

'We hebben voor het eerst gebruikgemaakt van deze strafmaatregel en dat is ook de reden dat we voorwaardelijke stadionverboden hebben opgelegd. Als er tegen Ajax mensen geïdentificeerd worden, krijgen ze gelijk een onvoorwaardelijk stadionverbod.'

Vooronderzoek

Ook voor het afsteken van fakkels en rookpotten voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Ajax kan FC Groningen een vooronderzoek van de aanklager betaald voetbal verwachten. FC Groningen doet zelf ook onderzoek naar de incidenten en probeert de betrokkenen te identificeren. 'Het moet gewoon afgelopen zijn met vuurwerk', stelt de algemeen directeur.

Eén supporter meldde zich na het afsteken van vuurwerk volgens FC Groningen bij de EHBO met brandwonden en werd aan diens brandwonden behandeld. Later werd de fan ook in het brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis nog op verwondingen gecontroleerd.

Drie seizoenkaarthouders op de Rolly-Side, de vaste plek in het stadion voor mindervalide voetbalfans, kregen naar aanleiding van het vuurwerk last van hun luchtwegen. Eén van hen moest daardoor tot twee keer toe het stadion tijdelijk verlaten om op adem te komen.

Reactie

'Iedereen weet zo ondertussen wel dat fakkels en rookpotten verboden zijn en het afsteken ervan de club en supporters schaadt', verklaart Gudde. 'Zeker voor supporters dragen wij de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in ons stadion.'

Het zijn willens en wetens bewuste acties, die wij niet kunnen plaatsen en accepteren Wouter Gudde - Algemeen Directeur FC Groningen

'Het zijn willens en wetens bewuste acties, die wij niet kunnen plaatsen en accepteren', gaat hij verder. 'De consequenties zijn niet te overzien en zijn zeer frustrerend. We worden gedwongen door te gaan met het opleggen van stadionverboden en het verhalen van boetes op de daders. We zouden de energie die we hierin moeten stoppen liever leggen in zaken die voor alle supporters en de club goed zijn', aldus Gudde.

