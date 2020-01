Minister Bruins: 'Aankondiging sluiting afdeling Refaja was te abrupt'

Een groepsfoto in aanloop naar de sluiting van de spoedeisende hulp begin dit jaar (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg vindt dat Treant Zorggroep in 2017 achteraf gezien 'te abrupt' de sluiting van verloskunde en kindergeneeskunde in Stadskanaal heeft aangekondigd.

De afdelingen van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal sloten in september 2018. De aankondiging dat dit zou gebeuren, een jaar eerder, zorgde voor een schokgolf in de regio.



Ministerie wil meer invloed

Bruins zei onlangs in de Tweede Kamer dat de aankondiging van Treant 'een te abrupte ontwikkeling' is geweest, maar de zorggroep heeft volgens hem daarna wel gezorgd voor een goed proces. De onverwachte aankondiging van Treant was voor het ministerie aanleiding om maatregelen te nemen en zorgaanbieders te verplichten om bijvoorbeeld zorgverzekeraars, ambulancediensten en huisartsen eerder te informeren.

Zo hoopt het ministerie meer invloed te hebben op de besluiten van zorgbestuurders om afdelingen te sluiten. 'Op dat moment zagen we het gebeuren, maar wilden we het niet', zegt Bruins' woordvoerder Inge Freriksen.



Beter nadenken

Het ministerie wil via een algemene maatregel van bestuur 'handvatten geven aan zorgbestuurders, over hoe het proces ordentelijk moet worden vormgegeven'. Bruins hoopt dat op die manier zorgaanbieders beter nadenken over hoe de zorg in de regio wordt georganiseerd.

Zo moet worden voorkomen dat bijvoorbeeld ambulancediensten worden overdonderd door de sluiting van een spoedeisende hulppost van een ziekenhuis. 'We willen dat alle betrokken partijen de tijd krijgen om vooruit te denken en goed weten hoe zich de zorg moeten inrichting', zegt Freriksen.

Wet

Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer of het voorstel van de minister wordt opgenomen in de wet. De Kamer gaf de minister vorige week ook al opdracht om een evaluatie te doen naar de nieuwe zorgsituatie in Zuidoost-Groningen en Drenthe.

