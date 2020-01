Monumentaal huis in Loppersum gaat ruim een meter de lucht in

Net zoals zijn vrouw heeft Sikkes een bouwhelm op zijn hoofd, veiligheidsschoenen aan zijn voeten en een fel reflecterend hesje over zijn jas.

Millimeterwerk

Samen staan ze te kijken hoe hun huis millimeter voor millimeter wordt opgetild. Dat is nodig om het aardbevingsbestendig te maken.

Sikkes, een gepensioneerd schoolmeester, kocht het huis in 1998. Het pand, met veel kenmerken van de bouwstijl 'Amsterdamse School' is in 1933 gebouwd, in opdracht van de directeur van het plaatselijke postkantoor.

Authentieke elementen

Omdat het huis midden in het aardbevingsgebied staat, moet het worden versterkt. Als dat op de traditionele manier gebeurt zouden er veel authentieke elementen in het huis verloren gaan, en dat wilde het echtpaar Sikkes absoluut niet.

'Dienblad'

Daarom is er voor gekozen het huis in zijn geheel op te tillen en daarna op een soort schokbrekers te plaatsen, zodat het aardbevingen kan doorstaan. Onder het hele huis is een dertig centimeter dikke betonnen vloer aangebracht. Dat fungeert als een soort dienblad, waarop het huis kan worden opgetild. Dat gebeurt uiterst nauwkeurig met behulp van 26 hydraulische vijzels.

250.000 kilo

Het pand komt voor deze manier van versterken in aanmerking omdat het is aangewezen als een gemeentelijk monument.

Het monumentale pand gezien vanaf de straatkant (Foto:Steven Radersma)



Als alles goed gaat hangt het 250.000 kilo wegende huis dinsdagochtend 1,20 meter boven de grond, waarna er een betonnen kuip kan worden geplaatst, waarin de 'schokbrekers' komen. Vervolgens wordt het huis weer teruggezet.

Beproefde techniek

Het is een techniek die al vaker is toegepast. Twee weken geleden ging de borg Rusthoven in Wirdum de lucht in, en eerder gebeurde dat ook al met de pastorie in Garrelsweer.

Het echtpaar Sikkes woont sinds augustus in een wisselwoning in Loppersum. Hun eigen huis is leeggehaald. 'Alleen op zolder hebben we nog wat spullen laten staan', zegt mevrouw Sikkes.

Nog voor de zomer

De planning is dat het echtpaar nog voor de zomer terug kan naar hun eigen, dan aardbevingsbestendige, woning.



Lees ook:

- Borg van 536.000 kilo een meter de lucht in: 'Het is ontzettend spannend'

- Miljoenen voor onderhoud rijksmonumenten: 'Meer aanvragen dan gehoopt'