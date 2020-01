Spanningen in Selwerd: 'Sommigen durven 's avonds de deur niet meer uit'

Purschuim op de ruiten in de wijk Selwerd in Stad (Foto: Noor Vloeimans/RTV Noord)

Een inbraak, kapotte ruiten, purschuim op ramen en lek geprikte autobanden. Het is de laatste weken steeds vaker raak in de stadswijk Selwerd.Het wijkcentrum trekt aan de bel. 'We hebben geen idee wie hierachter zit', zegt buurtconciƫrge Richard Zielstra.

Zorgen om inwoners



Hij maakt zich zorgen om de inwoners van de wijk. 'Ik ken mensen die hun hond na zeven uur 's avonds niet meer uitlaten omdat ze 's avonds de deur niet meer uit durven. Dat betekent dat er laat op de avond bijna geen mensen meer op straat zijn en dat vernielingen en inbraken juist dan plaats kunnen vinden.

Selwerd wordt momenteel enorm opgeknapt. Dat maakt het extra zuur dat de wijk tegelijkertijd vernield wordt. Maarten Brandts Buijs, die de communicatie voor het Wijkbedrijf verzorgt, maakt zich zorgen. 'Er zijn zoveel goede initiatieven in deze buurt. Dit stompt af.' Hij is bang dat buurtbewoners zich vanwege deze vernielingen minder betrokken gaan voelen bij de buurt.

Meer politie op straat



Zielstra hoopt op meer blauw op straat. 'Meer politie is nodig om dit op te lossen. Verder is het heel belangrijk dat iedereen in de wijk die slachtoffer is van vernielingen of iets gezien heeft, dat meldt bij de politie. Alleen dan kan dit stoppen.'

De politie Noord-Nederland bevestigt dat er meer vernielingen in de wijk zijn. Over aantallen kan de woordvoerder niks zeggen. 'Er wordt extra gepatrouilleerd in de wijk, zowel zichtbaar als onzichtbaar. We hebben weinig sporen en nog niemand in het vizier', laat de woordvoerder weten.

Ook de politie roept met klem op om informatie bij hen te melden.



Lees ook:

- 'Ik ben een beetje geschrokken, maar vooral verbaasd'