Definitief geen meerderheid coalitie Oldambt; partijen starten 'Halte 7'

Halte 7. Dat is de naam van de nieuwe samenwerking van zeven politieke partijen in de gemeente Oldambt. Met die samenwerking moet de gemeente weer in rustig vaarwater komen.

De samenwerking bestaat uit coalitiepartijen PvdA, VVD en Partij voor het Noorden en oppositiepartijen Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie en D66.

Geen nieuwe coalitie

De samenwerking is volgens de partijen nodig, omdat de coalitie in Oldambt al langer in een crisis verkeert. Begin september verliet de SP de coalitie, omdat de partij niet wil bezuinigen. De coalitie bleef in een minderheid achter en zocht naar samenwerkingen die leiden tot een meerderheid. Dat lukte niet.

De hoop op een nieuwe coalitiemeerderheid is opgegeven, de hoop is nu gevestigd op de nieuwe samenwerking. De partijen noemen Halte 7 een 'nieuwe vorm van bestuurlijk overleg dat moet leiden tot 'voldoende bestuurskracht om de zware opgaven in de gemeente voor de komende jaren aan te pakken'.

Jurrie Nieboer van de Partij voor het Noorden: 'Alle partijen blijven de ruimte houden voor individuele standpunten. Er is dan ook geen sprake van coalitievorming of gedoogsteun. Oldambt gaat tot de verkiezingen in 2022 verder met een minderheidscoalitie.'

Rika Pot

Voormalig waarnemend-burgemeester van Oldambt Rika Pot gaat het proces van de partijen begeleiden. Dat heeft zij volgens Nieboer toegezegd. Hoe de samenwerking er precies uit gaat zien blijft dus nog even de vraag. Halte 7 wil in maart een basisdocument op tafel hebben.



