Buurtbewoners boos om komst verdeelstation in speeltuin

Bewoners van de Ockingeheemlaan in Garrelsweer zijn boos over de plotselinge komst van een verdeelstation voor snel internet in een speeltuin. Ze eisen dat de kast zo snel mogelijk wordt verwijderd.

Buurtbewoners deden die oproep maandagavond bij de gemeenteraad van Loppersum.

Condooms en naalden

Het verdeelstation is anderhalve week geleden aan de rand van de speeltuin geplaatst door Rodin Broadband, die er een glasvezelnetwerk aanlegt. De locatie ligt bijzonder gevoelig bij buurtbewoners. Zij hebben onlangs de speeltuin voor 50.000 euro opgeknapt.

'Bij de renovatie zijn zoveel mogelijk dode hoeken eruit gehaald, omdat er regelmatig dichtgeknoopte condooms, wietzakjes en drugsnaalden werden gevonden. Door dit verdeelstation zijn er opnieuw dode hoeken', zegt Jan Kornelius namens de buurt.

Andere locatie

De bewoners voelen zich daarnaast genegeerd, omdat zij eerder al een voorstel deden voor een locatie waar de buurt wel achter staat: het terrein achter het dorpshuis. Waarom Rodin hem toch in de speeltuin plaatst, is voor hen een raadsel. 'Wij zijn teleurgesteld en boos over de gang van zaken', zegt Kornelius.

Jan Kornelius doet namens de buurt zijn beklag in de gemeenteraad van Loppersum (Foto: Martin Drent)



Wethouder Rudi Slager (ChristenUnie) zegt dat Rodin flink heeft gefaald: 'Als je zo'n station plaatst, moet je in overleg met de mensen daar omheen. Ik concludeer dat zij dingen niet goed begrijpen. Daarom wil ik in overleg met alle partijen om te kijken wat hier fout is gegaan.'

Maat vol

Voor PvdA-raadslid Chris Bultje is overleg niet voldoende: 'Als ik het goed begrepen heb, staat het station op gemeentegrond. Ik kan mij niet voorstellen dat de gemeente geen handhavingsinstrument heeft om in te grijpen. Voor ons is de maat vol!'

Andere partijen sluiten zich bij die oproep aan. 'Het is duidelijk dat hier echt iets helemaal fout is gegaan', zegt Leo van Esch (GroenLinks). 'Dit doet het werk van de buurtvereniging van de afgelopen jaren teniet', zegt Hans Warink (Lokaal Belang Eemsdelta, voorheen Loppersum Vooruit).

Snel van affaire af

Wethouder Slager laat weten zo snel mogelijk in gesprek te gaan met Rodin, de Provincie Groningen (die opdracht gaf voor de aanleg van het glasvezelnetwerk) en de buurtbewoners. Hij zegt ook verrast te zijn door de komst van het station, omdat er geen vergunning nodig is voor zo'n kast: 'Ik wil ook van deze affaire af, want ik ben niet blij dat dit achter onze rug om is gedaan.'

Rodin Broadband was maandagavond niet bereikbaar voor een reactie