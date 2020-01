OM: Man moet zich laten behandelen na aanranden hardloopster Wildervank

Dat gebeurde afgelopen juli 's ochtends vroeg. De vrouw was aan het hardlopen toen ze de verdachte zag. Omdat hij haar een onprettig gevoel gaf, stak de vrouw over. De man deed hetzelfde en toen ze langs hem liep gaf hij haar een tik op de billen.

De vrouw werd boos en sprak de man aan. Daarop greep hij haar ook in haar kruis. De man zegt zich niets meer te kunnen herinneren en stemmen in zijn hoofd hoorde. Ook zegt hij dat hij niet meer weet wat hij in Wildervank deed. De verdachte woonde tijdens de aanranding in Helmond.

Meer aanrandingen

Het is niet de eerste keer dat de man voor de rechtbank staat voor een aanranding. In 2012 en in 2015 werd hij ook al veroordeeld. 'Dat is niet zo vaak', vindt de 23-jarige Afghaan. 'Sommigen doen het elke dag.'

Omdat het vaker is gebeurd, vindt het Openbaar Ministerie het belangrijk dat de man behandeld wordt. Ze eist daarom een gevangenisstraf van 365 dagen, waarvan 140 voorwaardelijk. Zodra de man zijn straf heeft uitgezeten, kan hij direct worden opgenomen in de kliniek.



'Gedrag ronduit ongemakkelijk'

Ook vindt ze dat de man het slachtoffer, dat nog dagelijks de gevolgen ondervindt, een schadevergoeding van zo'n tweeduizend euro moet betalen. De verdachte vindt dat onzin. 'Ze wil gewoon geld hebben. Ze doet het voor het geld', reageert hij.

De advocaat van de verdachte erkent dat het gedrag van de Afghaan opmerkelijk is. 'Het is ronduit ongemakkelijk hoe mijn cliënt bepaalde zaken beschouwd. Het maakt wel duidelijk dat hij het onder invloed van een psychische ziekte heeft gedaan. Ik beschouw hem dan ook meer als een psychiatrisch patiënt en niet als een crimineel.'

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.