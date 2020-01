Zorgen om leegstand in Loppersum

De PvdA en VVD in Loppersum maken zich ernstige zorgen om de opvallende leegstand in Loppersum-Noord. Aan de Badweg en de Pomonaweg staan sinds dit najaar meer dan twintig huurhuizen leeg.

De woningen van Wierden en Borgen worden op termijn gesloopt en herbouwd vanwege de versterking

In rook opgegaan

Het was lange tijd onduidelijk wat er met de huizen zou gebeuren. De bewoners zijn inmiddels naar een andere woning verhuisd. Het is niet bekend of zij binnen de gemeente zijn gebleven. PvdA-raadslid Chris Bultje vindt dat een zorgelijke ontwikkeling:

'Deze 22 gezinnen zijn als het ware in rook opgegaan. Ze zijn terechtgekomen in huizen die al leeg stonden. Nieuwbouw vindt pas over twee of drie jaar plaats. Daardoor raak je inwoners structureel kwijt', zegt Bultje.

Krimp

VVD-raadslid Bert-Jan Huizing refereert daarbij aan de meest recente cijfers over krimp. Volgens het CBS daalt het inwonertal van de gemeente Loppersum het hardst van alle gemeenten in onze provincie, vorig jaar met zestig mensen.

Wethouder Pier Prins (CDA) heeft Wierden en Borgen aangesproken op de leegstand. Hij wil dat de huizen tijdelijk worden verhuurd, om structurele leegstand te voorkomen. De woningcorporatie zegt dit te zullen doen.

Zwakt af

De krimp is volgens Prins ook zorgelijk, maar er zijn lichtpuntjes: 'Het zwakt af, want in 2018 daalde het inwonertal nog met 120 personen. Ook trekt de woningmarkt aan. Daar kan ook Loppersum van profiteren.'

