Trekt pabo genoeg studenten om lerarentekort op te lossen?

'Het heeft altijd in mijn achterhoofd gezeten dat ik onderwijs heel interessant vond.' Twintig jaar na haar opleiding aan de Hogere Hotelschool in Maastricht kiest Femke van Kempen uit Groningen alsnog voor de pabo.

Ze doet de verkorte opleiding voor studenten die al een ander bachelordiploma hebben. Binnen twee jaar kunnen zij de pabo doen.

Verkorte opleiding groeit

Van Kempen is één van de honderdtien eerstejaarsstudenten die deze verkorte pabo aan de Hanzehogeschool in Groningen doen. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2016. Het gaat zowel om studenten als Femke die op latere leeftijd kiezen alsnog de pabo te doen als om studenten die direct na hun andere studie doorgaan met de pabo.

Dip te boven

Bij de gewone pabo is deze groei niet terug te zien. De opleiding krabbelt net weer op na een dip. Die werd veroorzaakt door de instelling van verplichte toelatingstoetsen. Studenten die op de middelbare school geen eindexamen in aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek hebben gedaan, moeten aantonen dat ze genoeg van deze onderwerpen weten. Dit bleek toekomstige studenten af te schrikken. In Groningen zakte de instroom terug tot honderdtwintig studenten in 2015.

Dean Marietta Muhonen: 'Inmiddels zijn we weer terug op het niveau van vlak voor die toelatingstoetsen, dus daar zijn we heel blij mee.' Dit jaar begonnen tweehonderdtien nieuwe studenten aan de reguliere pabo. Muhonen is ook geen tegenstander van de toetsen. 'We zien bijvoorbeeld dat mbo'ers het hartstikke goed doen op de pabo, beter dan voor die tijd.'

Het lerarentekort is een veelkoppig monster Marietta Muhonen - Dean pabo Hanzehogeschool

Herkenbaar

Het beeld bij de Hanzehogeschool in Groningen is vergelijkbaar met landelijk. Uit voorlopige cijfers van de Vereniging Hogescholen blijkt dat de instroom bij de pabo dit jaar met 7,4 procent is gegroeid tot zevenduizend nieuwe studenten. Die groei zit ook landelijk niet zozeer bij de reguliere opleiding, maar bij de deeltijd en duale variant (studeren combineren met een betaalde bijpassende baan).

Muhonen: 'Het lerarentekort is een veelkoppig monster. Natuurlijk is het ook heel belangrijk dat jonge mensen voor dit vakgebied kiezen. En dus zoeken we naar manieren om ook die groep groter te laten zijn.'

ALO en pabo

Nieuw aan de Groningse pabo is bijvoorbeeld de mogelijkheid om vanaf september een combinatiestudie te doen van de ALO en de pabo. In vierenhalf jaar haalt een student dan beide diploma's. Dat moet studenten trekken die twijfelen tussen de twee of die later graag een gecombineerde baan als sportdocent en leerkracht willen. 'Zo proberen we meer doelgroepen te interesseren voor het lerarenvak. Er is niet één oplossing, alle beetjes helpen.'

Wat is er nodig?

Volgens Muhonen is het niet te berekenen hoeveel studenten de Groningse pabo zou moeten hebben om het lerarentekort weg te werken. Duidelijk is dat groei nodig is, te meer omdat in onze provincie voor een aanzienlijk deel van de beroepsgroep het pensioen nadert.

Muhonen: 'We moeten voor onszelf in het Noorden en als bijdrage aan het hele land hard werken om het te laten groeien.'

En, wordt ze juf?

Femke van Kempen draagt haar eigen steentje bij. Ze loopt twee dagen per week stage en is gebrand op het succesvol afronden van haar opleiding. 'Ik zeg niet dat dit mijn toekomst voor de rest van mijn leven wordt. Het kan best zijn dat ik nog een zijstraatje neem en me specialiseer. Maar in eerste instantie ga ik voor het voor de klas staan.'

