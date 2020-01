Groningers in China: 'Ik ben best wel een stoere boy, maar als je dit hoort...'

Voetbaltrainer Joop Gall is sinds een tijdje aan de slag in China. Hij werkt bij een voetbalacademie in de Chinese stad Zhengzhou, op zo'n 500 kilometer van Wuhan, waar de uitbraak begon.

Wat is het coronavirus?

Hét coronavirus bestaat eigenlijk niet. Er zijn verschillende varianten van. Tot nu toe waren er zeven verschillende mutaties bekend. Daar is nu een nieuwe variant bijgekomen. Hét coronavirus bestaat eigenlijk niet. Er zijn verschillende varianten van. Tot nu toe waren er zeven verschillende mutaties bekend. Daar is nu een nieuwe variant bijgekomen. De uitbraak ervan is begonnen in de Chinese regio Wuhan. Inmiddels zijn er ook besmettingen gevonden in onder meer Duitsland, Frankrijk, de VS en Thailand. Longklachten Dit type coronavirus veroorzaakt longklachten en kortademigheid. Ook krijgen besmette personen koorts. De ziekte lijkt, met wat er nu bekend is, niet heel besmettelijk, maar is in bepaalde mate wel van mens op mens overdraagbaar. De World Health Organisation (WHO) en Chinese overheid brengen de situatie momenteel in kaart, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Mondkapjes

'China lijkt wel een spookland geworden. Er zijn veel maatregelen genomen. De vakantie is verlengd hier tot 17 februari, een groot toernooi is afgelopen week afgezegd en het busvervoer ligt plat', vertelt Gall vanuit Zhengzhou.

Gall loopt zelf ook met een mondkapje wanneer hij naar buiten moet. 'Ik heb zes kapjes in huis. Al is het ook iets psychologisch begreep ik, want ik hoorde van experts dat het niet echt helpt. Maar in een dichtbevolkt land is China kun je maar beter het zekere voor het onzekere nemen.'

'Stoere boy'

Door alle maatregelen maakt de voetbaltrainer zich wel zorgen. 'Ik ben best een stoere boy, maar al naar gelang je meer informatie binnenkrijgt....Ja, dat doet wel wat met je.'

Geld is niet belangrijk als het gaat om je gezondheid Joop Gall

Gall was samen met zijn Spaanse keeperstrainer een aantal dagen naar Shanghai, omdat ze een lang weekend hadden. 'Maar we zijn toch eerder teruggekomen. We willen van de academie weten wat er gaat gebeuren. Momenteel zijn groepsactiviteiten verboden, dus we kunnen hier niks. Als dit nog langer duurt, dan wil ik hier graag weg.'

Tickets

Dat laatste is nog makkelijker gezegd dan gedaan. Gall: 'We hebben al wel gekeken naar tickets, maar die zijn amper te krijgen en bovendien erg duur. Aan de andere kant: geld is niet belangrijk als het gaat om je gezondheid.'

Woensdag vindt het overleg met de academie plaats. Dan hakt de trainer de knoop door.

Coronavirus in Nederland?

Ook in Nederland kan het nieuwe coronavirus opduiken. Net zoals in andere landen kan er ook iemand vanuit China naar Nederland komen en hier ziek worden. Tot nu toe ziet het RIVM in landen buiten China geen verdere verspreiding van het virus. Ook in Nederland kan het nieuwe coronavirus opduiken. Net zoals in andere landen kan er ook iemand vanuit China naar Nederland komen en hier ziek worden. Tot nu toe ziet het RIVM in landen buiten China geen verdere verspreiding van het virus. A-ziekte Maandagavond besloot minister Bruno Bruins van Volksgezondheid dat Nederland het nieuwe coronavirus behandelt als een zogeheten A-ziekte. Dat betekent bijvoorbeeld dat artsen alarm moeten slaan als ze alleen al de verdenking hebben dat iemand het virus onder de leden heeft, maar dat nog niet hebben vastgesteld. Twee mensen in Nederland zijn vorige week getest op het nieuwe coronavirus, meldt het RIVM. Ze bleken niet besmet. De twee werden getest omdat ze klachten hadden en in de omgeving van de Chinese miljoenenstad Wuhan waren geweest, aldus de RIVM-zegsman.

Student uit Wuhan

Maar ook in Groningen wordt de situatie in China nauwlettend gevolgd. Dai Wei Han is student Geneeskunde aan de RUG en komt uit Wuhan. Zijn oma, oom en vader wonen allemaal in Wuhan. Hij is zelf op zijn negende met zijn moeder naar Finland verhuisd, maar heeft veel contact met zijn oma. Vorige maand was hij nog in Wuhan voor familiebezoek.

'Ik maak me erg veel zorgen om mijn familie. Ik bel elke week met mijn grootouders. Dan vraag ik of alles goed is. Zij blijven binnen, dus ze lopen niet zoveel kans op besmetting. Maar economisch gezien is dit wel een probleem voor hen.'

Ziekenhuizen druk

Dat geldt ook voor andere inwoners van Wuhan. 'Daar komt bij dat mensen zich zorgen maken wat ze moeten doen als ze ziek worden, want alle ziekenhuizen daar hebben het al heel druk.'

Han verbaast zich erover dat het 'zo besmettelijk' is. 'Als je hoort dat het aantal zieke mensen steeds stijgt. Een week geleden was het aantal besmettingen zo'n 400, nu al 4000.'

Zelf blijft hij het nieuws nauwlettend in de gaten houden.

Bedrijf stilgelegd

Terug naar China. Oud-Stadjer Paul Haarsma werkt sinds 2014 op de inkoopafdeling van een Chinees bedrijf. Hij woont en werkt in Suzhou, op steenworp afstand van Shanghai en zo'n 700 kilometer van Wuhan.

Ik ben de enige die zonder mondkapje naar buiten loopt Paul Haarsma - oud-Stadjer in China

Momenteel zit Haarsma thuis, in het wooncomplex. Het bedrijf heeft alles stilgelegd, in ieder geval tot en met de eerste week van februari.

Ingang afgesloten

De regels binnen zijn compound zijn streng, vertelt Haarsma. 'De zij-ingang is afgesloten. Als je naar binnen of buiten wil, moet je via de hoofdingang. Daar wordt streng gecontroleerd wie er langskomen.'

Bij hem om de hoek staat een ziekenhuis. 'Daar liggen verschillende mensen die besmet zijn. Ook zit de hele wachtkamer vol met zieke mensen. Of zij allemaal het coronavirus hebben, is niet duidelijk. Dat komt doordat je hier, als je ziek bent, niet naar de huisarts gaat, maar direct naar het ziekenhuis.'

Bang voor lockdown

Haarsma zelf maakt zich vooralsnog weinig zorgen. 'Ik ben de enige die zonder mondkapje naar buiten loopt.' Waar hij wel bang voor is, is een complete lockdown. 'Ik kan nu nog boodschappen doen en de deur uit. Als ik zou willen, zou ik nog terug naar Nederland kunnen. Ik hoop dat het niet erger wordt.'