Onderwijsstaking in Groningen: minder massaal, maar wel groot

Stakende leraren op de drafbaan in het Stadspark in 2017 (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

De stakingsbereidheid op Groningse basisscholen is kleiner dan bij de vorige onderwijsstaking in november.

Dat blijkt uit een rondgang door RTV Noord. Wel staakt ook dit keer de meerderheid van alle basisscholen.

Niet gepast

De lagere stakingsbereidheid heeft onder meer te maken met het CAO-akkoord dat in december werd gesloten. Daarin is bepaald dat de salarissen van leerkrachten omhoog gaan. Niet iedereen vindt het daarom gepast nu opnieuw te staken om meer geld.

Dat de staking niet één maar twee dagen behelst, gaat een deel ook te ver. Kinderen worden dan teveel de dupe in hun ogen.

Verdeeldheid

Van de twaalf christelijke VCOG-basisscholen in de stad staken er twee dit keer niet: Meeroevers en De Tamarisk. In november deden ze wel nog allemaal mee. Ook op de twintig scholen van VCO MOG in Midden-en Oost-Groningen is meer verdeeldheid dan de vorige keer. Vier scholen staken helemaal niet.

Alle achttien basisscholen van Openbaar Onderwijs Groningen zijn op donderdag 30 en vrijdag 31 januari wel dicht. Ook de basisscholen van de Katholieke Onderwijs Centrale in Stad zijn gesloten.

De éénentwintig scholen van Marenland voeren allemaal actie. De tien scholen van Noordkwartier in Appingedam, Delfzijl en Loppersum waren bij de vorige staking dicht, nu zijn dat er vijf. De andere scholen zijn gedeeltelijk open; de leerkrachten die les willen geven doen dat. Op één school staakt niemand en krijgen alle kinderen dus gewoon les.

Gedeeltelijk

De scholen van Scholengroep Opron (in Midden-Groningen, Stadskanaal en Veendam) zijn niet allemaal dicht dit keer en enkele doen alleen gedeeltelijk mee aan de staking. Vorige keer waren ze allemaal dicht.

Ook bij Primenius met vierendertig scholen in Groningen en Drenthe is dit wisselende beeld te zien. Een deel van de scholen is dicht, een deel is open en er zijn scholen die maar één dag dicht zijn. In november voerden ze allemaal nog actie.

Eén van de twee dagen

Bij Scholengroep Perspectief in Stadskanaal blijven vijf scholen open en acht gaan dicht. Ook daar is een school die maar één van de twee dagen staakt. Overkoepelende schoolbesturen laten de keuze over aan de scholen zelf. De scholen van SOOOG (Oost-Groningen) gaan waarschijnlijk wel dicht, zo laat het bestuur weten.

Bij Quadraten staken 28 van de 36 scholen in Westerkwartier-Noordenveld niet, op een enkele leekracht na. Op vrijdag organiseert Quadraten een werkdag waarop alle teams nadenken over mogelijke oplossingen voor het lerarentekort.

Uit eigen zak

Steeds meer schoolbesturen besluiten de stakingsdagen niet in loon uit te betalen. De afgelopen keren betaalden de meeste besturen het salaris over die dagen wel, maar dat verandert nu. Dat heeft vooral te maken met het CAO-akkoord.

De inkt van de nieuwe CAO is nog maar net droog (..) Dat geld moet structureel worden gemaakt, maar een staking hoort daar nu niet bij Wilma Drenth, bestuurder van Noorderkwartier

Bestuurder Wilma Drenth van Noordkwartier: 'De inkt van de nieuwe CAO is nog maar net droog en er is daarmee een stap gezet. Dat geld moet wel structureel worden gemaakt en daar blijven we ons voor inzetten. Maar een staking hoort daar nu niet bij.'

Primenius, Perspectief, Opron, Noordkwartier, Quadraten en Marenland vinden dat leerkrachten voor de stakingsdagen een beroep moeten doen op de stakingskas, als ze lid zijn van een vakbond. VCOG betaalt één van de twee dagen uit.

Middelbare scholen

Ook op middelbare scholen wordt gestaakt, zij het minder massaal dan op de lagere scholen. Het beeld is vergelijkbaar met de vorige keer en varieert van scholen die helemaal dicht zijn (zoals Kamerlingh Onnes, Eemsdelta, Parcival College, Leon van Gelder, Harens Lyceum) tot aan scholen waar gaten in de roosters vallen (zoals Maartens College).

Ook zijn er scholen waar geen lessen zijn, maar die wel open zijn zodat niet-stakende leraren ander werk kunnen doen (Werkman VMBO, Montessori Vaklyceum).

Wat willen ze?

De leerkrachten staken voor meer structureel geld voor het onderwijs. Volgens de vakbonden hebben op dit moment 55-duizend basisschoolkinderen geen leraar voor de klas. Dit aantal loopt verder op.

Op middelbare scholen is het tekort vooral voelbaar bij exacte vakken, klassieke talen, Duits en Nederlands. De stakers willen meer geld voor minder werkdruk, meer leraren en een hoger salaris.

Wat doen ze?

Donderdag lopen naar verwachting duizenden leraren een stille mars door de binnenstad van Groningen. Aansluitend is er op de Vismarkt een manifestatie. Vrijdag zijn er acties op de scholen zelf.

Lees ook:

- Lerarenstaking in beeld: 'Het wordt steeds minder leuk om naar school te gaan'