GGD-arts: 'Veel onzeker over coronavirus, maar we zijn voorbereid'

Nu in onder meer Frankrijk en Duitsland besmettingen met het nieuwe coronavirus zijn opgedoken, worden ook in Nederland voorzorgsmaatregelen genomen.

'We hoeven ons geen zorgen te maken, maar mogen wel bezorgd zijn', zegt Machiel Vonk. Hij is arts bij GGD Groningen en houdt zich bezig met het coronavirus. Voor zover er zaken over bekend zijn, want veel is nog onzeker.

Griep

'Het lijkt erop dat deze nieuwe variant behoorlijk besmettelijk is, maar precies weten we dat niet. Qua aantal doden lijkt het juist weer vergelijkbaar met een normaal influenzavirus, dus een griep.'

De besmettingen buiten China, waar de uitbraak begon, zijn voor zover bekend veroorzaakt door mensen die het virus in China hebben opgelopen, benadrukt Vonk. 'Dus er zijn vooralsnog geen andere besmettingsbronnen bekend. Ook is in bijvoorbeeld de VS nog geen verdere verspreiding voorgekomen.'

Afstemming

In Nederland besloot minister Bruins van Volksgezondheid maandagavond van het nieuwe coronavirus een A-ziekte te maken. Dat betekent bijvoorbeeld dat artsen alarm moeten slaan als ze alleen al de verdenking hebben dat iemand het virus onder de leden heeft, ook al hebben ze dat nog niet vastgesteld.

Vonk: 'Ik denk dat we in Nederland al heel veel doen. We bereiden ons voor op een mogelijke besmetting en stemmen richtlijnen af. Daarmee kunnen we straks een eventuele verspreiding voorkomen.'

Grieperig na Chinees eten

Krijgen ze intussen bij GGD Groningen ook bezorgde telefoontjes en mailtjes binnen? 'Ja, er zijn bijvoorbeeld mensen die naar China zijn geweest voor familiebezoek. Die willen weten of ze nu besmet kunnen zijn.'

Maar ook andere vragen moeten beantwoord worden. 'We kregen ook een telefoontje van mensen die bij de Chinees hadden gegeten en zich grieperig voelden. Ze vroegen zich af of ze nu mogelijk het coronavirus hadden. Daar moet je dan ook serieus op antwoorden', aldus Vonk.

Mondkapjes

De GGD-arts benadrukt wel dat het dragen van mondkapjes hier volstrekt overbodig is. 'Er zijn zelfs onderzoeken die aantonen dat als je als leek met een mondkapje gaat rondlopen, de kans op besmetting zelfs hoger wordt.'

Dat komt volgens Vonk doordat mensen die het niet gewend zijn geneigd zijn om met hun handen aan het mondkapje te gaan zitten. 'En juist via de handen worden virussen overgedragen. Dus eigenlijk besmet je dan jezelf dan mogelijkerwijs juist.'

