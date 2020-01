Angst op mindervaliden-tribune FC na afsteken fakkel: 'Je ziet hem bijna dood gaan'

De rookbom die tijdens FC Groningen – Ajax werd afgestoken, zorgde voor angstige momenten op de Rollyside, de tribune voor FC-supporters die in een rolstoel zitten of visueel gehandicapt zijn.

'Dit kan een volgende keer zo maar niet goed gaan', zegt voorzitter Johan ten Hoove van de Rollyside. 'Ik ben me echt rot geschrokken.'

Grote groene wolk rook

'Ik was eigenlijk niet eens echt een tegenstander van dit soort acties', vertelt Ten Hoove. Dat is na afgelopen zondag wel anders. Hij moest toen iemand snel naar buiten rijden vanwege ernstige benauwdheid.

De Rollyside is aan de lange zijde tegenover de hoofdtribune, niet ver van de fanatieke supporters. Na het eerste fluitsignaal steeg er een grote groene wolk rook op uit dat vak. De mensen op de Rollyside kwamen vol in de rook te zitten.

Paniek

Een van hen, een man van in de vijftig, kreeg last van enorme benauwdheid. 'Toen die rook bij ons terechtkwam, sloeg de paniek eigenlijk direct toe. Iemand die al jaren aan de zuurstof zit, werd door de rook erg benauwd. Ik heb hem toen direct naar buiten gebracht', vertelt een nog steeds hoorbaar aangeslagen Ten Hoove twee dagen na de wedstrijd.

Bijna dood

'Je zag hem echt bijna doodgaan door al die rook.' Het had volgens de voorzitter ook anders kunnen aflopen. 'We hebben hem met spoed naar buiten moeten brengen, want we hadden echt het idee dat het niet goed kwam. Ik hoef daar ook niet omheen te draaien.'

Angstige momenten

De supporter moest in totaal twee keer naar buiten worden gereden door Ten Hoove. Daarna kon hij gelukkig de wedstrijd verder kijken. 'Dit is een supporter die in de rust zijn zuurstof moet wisselen. Je kunt je voorstellen dat dit heel veel indruk op hem heeft gemaakt.'

Een andere supporter, ook iemand in een rolstoel, werd direct door zijn begeleider naar achteren gedrukt. 'Zijn begeleider heeft hem direct tegen de muur aan gezet om er voor te zorgen dat hij zo veel mogelijk uit de rook stond. Ook voor hem waren het angstige momenten.'

Risico

Iedere supporter die op de Rollyside staat, heeft een eigen begeleider. 'Dit is de reden dat we dat doen. Maar na zondag moet je jezelf wel gaan afvragen of we het risico nog durven te nemen', besluit Johan ten Hoove.

