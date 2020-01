Schooldirecteur: 'We gaan niet fatsoenlijk om met leerkrachten'

Het is half zeven 's ochtends als de telefoon van directeur Ronald Middelbos van CBS de Rietzee in de stad Groningen gaat. De leerkracht van groep 4 meldt zich ziek.

Dat is net een probleem teveel om op te lossen.

Klas blijft thuis

De nu zieke leerkracht zou de andere groep 4 erbij doen, omdat ook die leerkracht thuis zit. Middelbos: 'We hadden de oplossing bedacht om voor deze ene keer de twee groepen bij elkaar in te doen. Nu kon ik niet anders dan de ouders berichten dat de kinderen niet naar school kunnen.'

Het is elke keer weer spannend als hij 's ochtends zijn telefoon pakt: is er niemand ziek? 'We hebben gelukkig een heel laag ziekteverzuim, maar mijn ochtenden worden gevuld met: hoe kom ik de dag door?'

Steeds erger

Het is niet alleen CBS de Rietzee waar dit speelt; het lerarentekort is steeds meer voelbaar in onze provincie. Middelbos: 'Het aantal leerlingen in Groningen blijft nagenoeg gelijk en het aantal leerkrachten neemt af. De invalpools raken op, de pabo's leveren te weinig mensen. Iedereen die wat extra wil en kán werken doet dat inmiddels al.'

Nooit goed

Voor een schooldirecteur is het constant schipperen, zegt Middelbos. Hij wil er alles aan doen om het vak voor zijn leerkrachten interessant te houden, maar het lerarentekort stelt hem wel voor dilemma's.

'Als directeur heb je het idee dat je het niet goed kunt doen. Sommige mensen gaan naar scholing. Ik kan makkelijk zeggen: stop maar met je scholing, want ik heb je die dag heel hard nodig voor de groep. Maar daar pieker ik niet over. Dan kies ik er toch voor om een groep thuis te laten. Ik wil heel zuinig zijn op mijn mensen.'

Staken nodig

Ook de Rietzee is de komende dagen dicht. 'Ik vind dat we als onderwijs aan de maatschappij duidelijk moeten maken: dit kan echt niet meer zo.'

Er wordt aan leerkrachten van mijn school getrokken. Ik doe er alles aan om ze te behouden voor het basisonderwijs Ronald Middelbos, directeur CBS de Rietzee

Doel van de staking is meer structureel geld, onder meer om het salaris gelijk te trekken met dat van middelbare schooldocenten. 'Er wordt aan leerkrachten van mijn school getrokken om naar het voortgezet onderwijs te gaan. Ik wil er alles aan doen om deze mensen te behouden voor het basisonderwijs.'

Minder werkdruk

Geld zou volgens hem ook betekenen dat er meer specialisten ingezet kunnen worden, die een deel van het takenpakket van meesters en juffen overnemen.

'Een leerkracht heeft veel kinderen van allerlei verschillende niveaus in de groep en moet voor heel veel vakken inhoud verzorgen. Dan heb ik het nog niet over de pilletjes gehad, de communicatie met de ouders, de administratie. Als we tijd zouden kunnen kopen zou dat al heel veel schelen.'

'Het is het allermooiste vak van de wereld,' besluit Middelbos, 'maar we gaan niet fatsoenlijk om met deze groep werkende mensen.'

Lees ook:

- Onderwijsstaking in Groningen: minder massaal, maar wel groot

- Weer niet naar school: vakbond kondigt nieuwe onderwijsstaking aan