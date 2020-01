Crowdfundactie moet uitgebrande keet in Tynaarlo weer opbouwen

Vlak voor oud en nieuw werd in Tynaarlo de jongerenkeet door brand verwoest. Een crowdfundactie moet er nu voor zorgen dat de keet zoveel mogelijk in ere wordt hersteld.

Niet alleen 'Keet 38' zelf, die stond op het erf van de vader van één van de jongeren, ging op 29 december in vlammen op. Er ging ook een kostbare muziekinstallatie, een dure horeca koelkast en een biertap verloren.

Brandstichting

De jongeren zelf vermoedden brandstichting, omdat er een paar dagen voor de brand in de keet was ingebroken. Daarbij werd de kassa, muziekapparatuur en wat gereedschap gestolen. De inbreker zou z'n sporen hebben willen uitwissen.

De politie liet onmiddellijk na de brand echter al weten dat er geen sporen van brandstichting waren gevonden.

Ik ben zelfs naar de burgemeester gestapt om extra onderzoek te vragen Gert Jan Ottens, crowdfundorganisator

'Maar wij zijn ervan overtuigd dat dat er wel degelijk brand is gesticht', zegt woordvoerder Gert-Jan Ottens. 'Ik ben daarom meteen weer naar de politie en zelfs de burgemeester gestapt, om toch om extra onderzoek te vragen. Dat hebben ze toegezegd, want ik mocht nog niks afbreken, hebben ze me gezegd.'

Streefbedrag

De crowdfundactie loopt overigens niet slecht. Na 22 uur was er van het verlangde streefbedrag van 2500 euro al 1327 euro opgehaald.

Ottens: 'Nee, er was niks verzekerd, terwijl we wel voor 15.000 euro aan spullen in de keet hadden staan. Maar we willen onze dorpsgenoten ook geen poot uitdraaien door te veel te vragen. Vandaar dat we het bij 2500 euro houden.'

