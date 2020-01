Krewerd loopt voor: binnen half jaar duidelijkheid over versterking

Inwoners van Krewerd horen voor de zomer of hun huis versterkt of herbouwd moet worden vanwege de aardbevingen. Daarmee lopen ze voor op veel andere bewoners van het bevingsgebied.

Dat werd dinsdagavond duidelijk tijdens een bijeenkomst in dorpshuis Credo, waar bijna alle zeventig stoelen bezet waren.

Eigen architect

Het dorp is onderdeel van een proefproject om de versterking sneller en prettiger voor bewoners te laten verlopen. Iedere huizenbezitter krijgt een eigen onafhankelijke architect om een versterkingsplan te maken. Bijna alle 44 huizen zijn inmiddels al geïnspecteerd.

Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl is blij met het tempo: 'In vergelijking met vierduizend andere woningbezitters in onze gemeente hebben jullie een duidelijke voorsprong. Dat mag ook wel eens gezegd worden.'

Hij liet weten 80.000 euro beschikbaar te stellen om Experiment Krewerd in gang te houden.

Minder maatregelen

Wel waarschuwde Beukema dat mensen niet te hoge verwachtingen moeten hebben: 'Er wordt kritisch gekeken welke maatregelen nodig zijn voor de versterking en welke verder gaan dan dat.'

Hij zegt dat met het oog op het dichtdraaien van de gaskraan, waardoor op termijn mogelijk minder versterkingsmaatregelen nodig zijn.

Daar sluit gebiedsmanager Roelof Hubkes van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zich bij aan: 'We doen wat nodig is, dat gaan we snel en mooi doen, maar we moeten kritisch kijken wat er voor de veiligheid nodig is.'

Aardgasvrij

Tegelijk met de versterking is Krewerd bezig met een plan om huizen van het gas af te krijgen en duurzame energie op te wekken. De gemeente Delfzijl vraagt hiervoor een subsidie aan bij het Rijk.

Daarnaast is er voor Krewerd en Spijk compensatiegeld beschikbaar vanwege de aanleg van de 380 kV-lijn tussen de Eemshaven en Vierverlaten. De lijn komt in de buurt van de dorpen.

Interessant voor de rest

Onderzoekers van de Hanzehogeschool gaan onderzoeken wat het project met de inwoners doet. 'Wij willen beschrijven wat dit bij u teweeg brengt. Dat is mogelijk ook voor de rest van Groningen interessant', zegt onderzoeker Elles Bulder.

Architect Fons Verheijen, aanjager van Experiment Krewerd, verwacht dat de eerste huizen begin 2021 versterkt worden.

