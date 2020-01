Burgemeester stelt Zuidlaarders gerust, 'maar kan geen garanties geven'

Maar de burgemeester van Tynaarlo zegt dat de veiligheid in Zuidlaren nadrukkelijk in de gaten wordt gehouden met de komst van tbs'ers die begeleid gaan wonen op het Dennenoordterrein, meldt RTV Drenthe.

De VVD en de PvdA in Tynaarlo wilden dinsdagavond in de raad opheldering over de openbare orde en veiligheid in Zuidlaren zodra er tbs'ers op het ggz-terrein komen wonen. Beide partijen reageren op de grote onrust in het dorp.

Bijna 2000 handtekeningen

Inmiddels is een petitie van verontruste inwoners bijna tweeduizend keer ondertekend. Uit alle reacties blijkt dat inwoners van Zuidlaren en omliggende dorpen zeer verontrust zijn over het woonproject voor forensisch psychiatrische patiënten.

Ze zijn bang dat er vlak in hun buurt zedendelinquenten komen te wonen of moordenaars die aan het einde van hun straf zitten.

Op eigen benen

Het gaat om een begeleid wonen-project van de organisatie Forint, onderdeel van GGZ-instelling Lentis. Lentis is al jarenlang eigenaar van het Dennenoordterrein en kampt met lege gebouwen. Sommigen krijgen een nieuwe bestemming, zoals Het Witte Huis, waar vanaf april negen forensisch psychiatrische patiënten onder begeleiding komen wonen.

Het gaat om tbs'ers die aan het einde van hun detentie onder begeleiding van Forint leren weer op eigen benen te staan.

De risico's?

VVD-fractievoorzitter Gezinus Pieters wilde weten of het woonproject binnen de bestemming past van het ggz-terrein en of de gemeente bevoegdheden heeft om activiteiten te verbieden.

'En is er sprake van verhoogd risico, en wordt er al gewerkt aan het voorkomen van die mogelijke risico's', aldus Pieters.

Wettig kunnen we dit als gemeente niet tegenhouden, maar eventueel wel heel indringend zeggen 'laten we dit niet doen' Burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo

Volgens burgemeester Marcel Thijsen past het begeleid wonen in het bestemmingsplan. 'En het college noch de raad hebben de wettige bevoegdheid om de activiteit te verbieden en het bestemmingsplan te veranderen. Alleen bij een nieuwe bestemmingsplanprocedure kan dat', aldus Thijsen, 'maar daar is nu geen sprake van.'

Wel kan de gemeente nog altijd in gesprek gaan, zo zei Thijsen. 'En dan zouden we heel indringend kunnen zeggen, 'Nee laten we dit niet doen'. Maar dat is nu niet aan de orde.'

Zorgen over de veiligheid

Fractievoorzitter Koos Dijkstra van de PvdA maakt zich vooral zorgen over de veiligheid. Volgens burgemeester Thijsen zijn gemeente en politie al anderhalf jaar nadrukkelijk met Lentis in gesprek over het punt veiligheid.

'Er is al langere tijd intensiever overleg, zowel over kleine hinderlijke overlast, maar ook over zware overlast. Maar ik kan onmogelijk iedereen geruststellen en ik snap ook de angst die er in de samenleving is. Want er zijn wel eens incidenten met tbs'ers. Maar we hebben er samen voor gekozen dat deze mensen weer terugkomen in de samenleving.'

Voldoende waarborg

De burgemeester hoopt dat alle maatregelen, zoals de 24-uursbegeleiding, regelmatig overleg, en de voorwaarde dat het 'stabiele patiënten' zijn, voldoende waarborgen geven voor de veiligheid.

'En een belangrijke voorwaarde is dat patiënten in staat zijn zich aan gemaakte afspraken te houden.'

Tweede informatieavond

Forint houdt komende week twee informatiebijeenkomsten voor buurtbewoners. Dat zou er eerst eentje zijn op donderdagavond. Maar door alle onrust en belangstelling is daar nu een extra bijeenkomst op de dinsdagavond bijgekomen.

