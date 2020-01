Burgemeester Henk Jan Bolding wordt vanavond geïnstalleerd

De installatie van de CDA'er wordt verricht door commissaris van de Koning, René Paas. De bijeenkomst in de raadzaal is alleen toegankelijk voor genodigden.

Livestream

Inwoners van de gemeente zijn welkom bij een bijeenkomst in de Maranathakerk, die wordt gepresenteerd door Marcel Nieuwenweg. De installatie van de burgemeester kan daar via een livestream worden gevolgd. Op het YouTube-kanaal van de gemeente is de installatie ook te zien.

Ook zijn er onder meer tafelgesprekken met diverse inwoners van Het Hogeland en livemuziek. De bijeenkomst start om 19:00 uur.

'Mooi moment'

'De plek van de bijeenkomst heeft niet zozeer met de kerk te maken. Maar ik was daar een keer en toen zei iemand tegen mij. Welkom in DE concertzaal van Het Hogeland', vertelt Bolding. 'Of het inderdaad dé concertzaal is van de gemeente weet ik niet. Maar de akoestiek is prima en het is een mooie ruimte om de installatie mee te maken.'

De burgemeester ziet ernaar uit om geïnstalleerd te worden. 'Dat is een heel mooi moment.'

Eerst waarnemer

Bolding is al sinds januari waarnemend burgemeester van Het Hogeland, dat bestaat uit de vroegere gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond.

