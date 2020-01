Dartslegendes en FC-spelers zetten MartiniPlaza in vuur en vlam

'Dit is even wat anders, een heel andere spanning. Darten is voor mij een hobby. En als je dan ineens op een podium mag staan, krijg je klamme handen en gaan ze trillen. Maar ik vond het fantastisch.'

FC Groningen-aanvaller Kaj Sierhuis stond dinsdagavond op het podium bij Kings of Darts in MartiniPlaza in Stad. Sierhuis speelde samen met Tony O'Shea, zijn ploeggenoot Mike te Wierik met Bobby George.

Henk Elderman in gesprek met Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen:



'Dat is wel lekker'

Te Wierik genoot. 'In het veld kan je misschien een keer de spanning uit je benen lopen, maar hier heb je al een andere worp dan normaal als je arm ook maar een beetje trilt. Gelukkig gooiden we allebei wel een paar trippeltjes, dat is wel lekker.'

De aanvoerder van FC Groningen werd aangekondigd als 'jullie eigen Mighty Mike. Wat een verdediger, wat een voetballer'.

'Leuk, maar Michael van Gerwen is natuurlijk de echte', zegt Te Wierik.

Publiek dolenthousiast

'De echte' was er zelf ook. Het publiek ging uit z'n dak bij de wedstrijden van Van Gerwen en Raymond van Barneveld. Ze wonnen beiden.

'Hier is het altijd gezellig. En dat is natuurlijk ook wat waard', zegt Van Gerwen over het evenement.

Beluister de reportage die verslaggever Henk Elderman maakte met de FC-spelers Sierhuis en Te Wierik:



'Leuke mensen hier'

Van Barneveld is bezig met z'n afscheidstournee. 'Ik ben hier vaak geweest, heb er vroeger ook veel toernooien gespeeld. Met het Haagse team met z'n allen in de trein naar Groningen. Maar dat is al wel heel lang geleden', herinnert Barney zich.

'Maar ik ben in Groningen altijd goed ontvangen. Leuke mensen hier, nooit geen rottigheid. Vriendelijke mensen.'