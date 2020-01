Darts moet Alteveerse jeugd bij dorpshuis betrekken

Hoe voorkom je dat de jeugd gaat zwerven? Door ze bij het dorpshuis te betrekken, denken ze in Alteveer. Darts is daarbij het toverwoord.

'De jeugd kwam eigenlijk zelf naar me toe met de vraag of er in het dorpshuis gedart zou kunnen worden', zegt Herman Bekker, die de scepter zwaait in dorpshuis de Drijscheer.'

Twee velden

Nou, dat kon, zegt Bekker. Gráág zelfs. 'In het eetlokaal hebben we straks twee banen, of 'velden', zoals ze dat geloof ik noemen. En daar wordt dan straks, om de twee weken, met een club van twaalf tot vijftien jongeren gedart.'

De jongeren maken de velden zelf. 'Eén van de vaders en ik helpen, terwijl een plaatselijke ondernemer het hout sponsort. Met vloerbedekking en verlichting zetten we het hier vervolgens in elkaar. Door dit soort dingen raak je betrokken bij elkaar, en dat is ook wat we willen.'

Bekker is blij met de handreiking van de jongeren. 'Omdat ik ze heel graag bij de Drijscheer wil betrekken. Ik wil verbinding maken en houden. Zoiets moet je koesteren.'

Zwerven

Belangrijk, voor een relatief klein dorp als Alteveer, weet Bekker. 'Dat weet ik nog van mezelf, van vroeger: als er niks is, ga je zwerven. En dus vind ik wel eens lachgaspatronen. Dan hebben we ze liever hier binnen.'

De dartvelden zullen volgende maand klaar zijn voor gebruik, denkt Bekker.

Lees ook:

- Krijgt Alteveer de grootste single barbecue van Nederland?

- Ronald gaat het circus in