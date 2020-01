Een jaar burgemeester van Oldambt: 'Het was echt hectisch'

Het is een gewone, doordeweekse dag in oktober, wanneer burgemeester Cora-Yfke Sikkema van Oldambt in haar auto stapt. Zij probeert een vriendin uit Haarlem te bellen, maar die neemt niet op. Sikkema spreekt de voicemail in. Even later licht haar telefoon op. Een appje: 'Wat fijn om je stem weer te horen!' 'Toen dacht ik echt: Wáárom ben ik daar weggegaan?! Ik mis haar!'

Cora-Yfke Sikkema is vandaag precies één jaar burgemeester van de gemeente Oldambt. Openhartig blikt ze terug op het afgelopen jaar. Over de mensen in Oost-Groningen, de pittige dossiers en het achterlaten van Haarlem met bijbehorend heimwee.

Verliefd op de polder

Het is 2 september 2018. Cora-Yfke Sikkema, dan nog wethouder van de gemeente Haarlem, besluit om samen met haar man André 'even' door Oldambt heen te rijden. Sikkema weet op dat moment van de burgemeestersvacature, heeft interesse, maar twijfelt nog. Ze is namelijk net begonnen aan haar tweede termijn als wethouder.

Puur toevallig komen de twee uit op de dijk bij de Carel Coenraadpolder, achter Hongerige Wolf. 'Ik kan het niet beschrijven, het is het gevoel dat mij overviel. Daar heb ik besloten: ik ga solliciteren.'

Die sollicitatie leidt tot het burgemeesterschap van de gemeente Oldambt. Ze weet dan nog niet wat voor chaotisch jaar Oldambt gaat doormaken.

Als mensen mij vragen hoe het is, zeg ik continu: Never a dull moment Cora-Yfke Sikkema - burgemeester Oldambt

'Hectisch jaar'



De gemeente wordt officieel een aardbevingsgemeente, een Oldambtster ondernemer die 'mee zou werken aan het windpark in Meeden' wordt bedreigd, de onrust over zoutwinning houdt aan, de coalitie klapt op het moment dat Oldambt voor een miljoenenbezuiniging staat en dan zijn er nog de zorgen - terechte, blijkt uit onderzoek - over een biomassa-installatie in Winschoten.

'Als mensen mij vragen hoe het is, zeg ik continu: Never a dull moment. Het was echt een hectisch jaar. Ik gun ons een rustiger 2020. Het lastige van het afgelopen jaar is dat wij gewoon een coalitiecrisis hebben. Ik heb wel eens meegemaakt dat een wethouder vertrekt, maar niet dat een partij uit de coalitie stapt.'

Sikkema heeft het over de SP in Oldambt. De coalitie bestaat tot begin september uit de PvdA, SP, VVD en Partij voor het Noorden. Maar zodra er bezuinigd moet worden, geeft de SP niet thuis en stapt de partij uit de coalitie. Vanaf dat moment doen de overige drie partijen pogingen om te komen tot een nieuwe meerderheid. Die leiden, mede door te hoge eisen en interne machtsstrijden, tot niks.

Trots



Toch is de burgemeester trots op de partijen. 'Het hakt er toch in, die coalitiebreuk. Maar ondertussen hebben wij wel pittige besluiten genomen. Dat zegt ook wat over de oppositiepartijen, dat zij meedenken. Daar ben ik toch wel trots op.'

Sikkema vervolgt: 'Het was wel even wennen. Als wethouder heb je een rol in de hele situatie, als burgemeester is dat anders. Dat was de eerste maanden wel spannend hoor, maar ik zie dat de gemeenteraad dit heel goed oppakt.'

In Oost-Groningen weet je wat je hebt, daar hou ik van Cora-Yfke Sikkema - burgemeester Oldambt

Hart op de tong

In de raad kan het politieke spel soms op het scherp van de snede gespeeld worden, op straat gaat het er minder gespannen aan toe. Sikkema houdt van de manier van communiceren van haar eigen inwoners. 'Het mooie aan Oost-Groningers is dat ze heel direct zijn. Ik vind het heerlijk. In Haarlem dacht ik wel eens tijdens een gesprek: Je glimlacht en doet vriendelijk, maar wat zeg je nou? Hier weet je wat je hebt, daar hou ik van.'

Maar, zo merkt Sikkema, de directheid en de trots van Oost-Groningers kan soms ook in de weg zitten.

Meer samenwerken

'Ik zeg het heel zwart-wit, maar mensen in Haarlem zijn meer op de toekomst gericht. Oost-Groningers blijven wel eens steken in het nu. Er wordt veel samengewerkt, maar het mag van mij nog veel meer. Dat mis ik soms. Als men het ergens niet mee eens is, wordt een eigen clubje begonnen, De nadruk ligt dan op verdeeldheid, terwijl wat mij betreft de nadruk meer moet komen op: wat verbindt ons?'

Hoe Sikkema dat voor elkaar wil krijgen is nog de vraag. 'Ik kan wel zeggen: 'Zo gaan we het doen', maar ik ben meer van de dialogen aangaan en nadenken. Het is een gebied waar relatief veel armoede is en er zijn meer mensen die geen werk hebben. Ik hoop dat ik, samen met iedereen hier, eraan kan bijdragen om een positieve impuls te geven.'

Verder is het voornamelijk hard werken en veel genieten. Van bijvoorbeeld evenementen als Pura Vida, Festival Hongerige Wolf en Dickens Day in Beerta. 'Er wordt zo veel georganiseerd, daar ben ik echt van onder de indruk.'



Burgemeester Sikkema beklimt de dijk bij de Carel Coenraadpolder (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)



Nog jaren burgemeester

We gaan met Sikkema terug naar de plek waar zij een knoop doorhakte: de Carel Coenraadpolder. 'Dit is wat mij heeft overgehaald, ik vind het echt prachtig. De ruimte, de lucht, de vogels in de verte. Het is gewoon heel mooi.'

Uitkijkend over de polder vertelt zij over haar leven in Haarlem, haar toneelclub, de vele vrienden en vriendinnen die zij daar achtergelaten heeft en het gemis dat dat met zich meebrengt. 'Natuurlijk is er een moment geweest waarop ik dacht: was ik maar in Haarlem gebleven.'

'Je mist je vrienden. Maar ik ben helemaal niet bezig met teruggaan. We hebben heel bewust ons huis verkocht. Dit is de keuze, hier zijn we nu, hier gaan we voor. En een sentimenteel moment hoort erbij, dat is volgens mij niks anders dan menselijk. Ik hoop dat het me gegund wordt dat ik nog jarenlang burgemeester kan zijn van deze gemeente.'

