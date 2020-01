LIVE: hoe lossen we het lerarentekort op? Praat mee!

Donderdagmorgen lopen naar verwachting duizenden leraren een stille mars door de binnenstad van Groningen. Aansluitend is er op de Vismarkt een manifestatie. Vrijdag zijn er acties op de scholen zelf.

Live discussie

Maar hoe lossen we het lerarentekort nou echt op? Daar gaan we het donderdag tussen 11:00 en 12:00 uur over hebben in een livestream op radio, TV en online.

Aan tafel verschillende mensen uit het onderwijs die ervaringen en mogelijke oplossingen delen. Daarnaast schakelen we regelmatig naar de stille mars in Stad.

En natuurlijk willen we ook van jou horen. Welke oplossingen zie jij? Praat mee op Facebook of bel in via 050-3188288.

Wat willen de leraren?

De leerkrachten staken voor meer structureel geld voor het onderwijs. Volgens de vakbonden hebben op dit moment 55.000 basisschoolkinderen geen leraar voor de klas. Dit aantal loopt verder op.

Op middelbare scholen is het tekort vooral voelbaar bij exacte vakken, klassieke talen, Duits en Nederlands. De stakers willen meer geld voor minder werkdruk, meer leraren en een hoger salaris.

