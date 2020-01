Volg de lerarenstaking en praat met ons mee: hoe los je het tekort op?

RTV Noord doet verslag van het lerarenprotest dat donderdagmorgen van start gaat, discussieert met jou over oplossingen én lanceert een tijdelijk themakanaal: Schoul TV.

Live discussie en impressie stille mars

Donderdagmorgen tussen 11:00 en 12:00 uur kun je op radio, tv en online meedoen aan een discussie waarin de vraag 'hoe lossen we het lerarentekort op?' centraal staat.

In onze studio praten we met verschillende mensen uit het onderwijs over oorzaken en mogelijke oplossingen. Daarbij is jouw reactie zeer welkom. Wil je meedoen? Dat kan door mee te praten in de chat op onze facebookpagina en door in te bellen via 050-3188288.

We schakelen ook regelmatig met de stille mars die gelopen wordt in het centrum van Stad en die eindigt op de Vismarkt, waar een manifestatie is. Daarnaast is er een liveblog dat al het nieuws op een rijtje zet en natuurlijk publiceren we verhalen en video's op onze website en app.

Schoul TV

Aangezien er tijdens de staking niet lesgegeven wordt en niet elke leerling alternatieve lessen kan volgen, roept RTV Noord een eigen alternatief in het leven: Schoul TV.

Donderdag richten we een tijdelijk, online themakanaal op, waar continu educatieve en informatieve programma's uit Groningen te zien zijn. Dat kan over van alles gaan, vaak in het Gronings, en je wordt er zeker wijzer van. Een mooie manier om bijles te krijgen.

Je vindt het themakanaal hier.

