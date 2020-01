Geen ja-woord meer op stadhuis, korting moet leed verzachten (update)

Trouwen in het stadhuis in Groningen is er de komende twee jaar niet meer bij (Foto: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed/Jos Schuurman/Beeldbewerking RTV Noord)

In het stadhuis in Groningen is dinsdag het laatste huwelijk voor de start van de verbouwing voltrokken. Zaterdag gaat de schop in de grond. Tortelduifjes met huwelijksplannen moeten dan zeker twee jaar wachten voordat ze op die plek kunnen trouwen.

Een andere trouwlocatie in of bij het stadhuis komt er tijdens de verbouwing niet. Koppels moeten noodgedwongen kiezen uit één van de andere negen locaties op de lijst van de gemeente, of zelf een locatie regelen. En dat kost al snel honderden euro's.

Pleister op de wond

'Daarom komen wij koppels tegemoet met 25 procent korting op de trouwkosten', zegt Roderik Cazemier van den Berg van de afdeling Burgerzaken.

'We krijgen de laatste tijd vaak te horen dat mensen het toch wel jammer vinden dat ze niet meer in het Stadhuis kunnen trouwen. Op deze manier proberen we het leed wat te verzachten.'

Trouwcijfers 2019

Vorig jaar trouwden de meeste mensen in de gemeente Groningen in het stadhuis. De op een na populairste trouwplek is het Paterswoldsemeer. Op de derde plek staat het gratis huwelijk, dat twee keer op woensdagochtend in een spreekkamer wordt voltrokken.

Voorwaarde voor de korting is dat koppels een bruiloft met ceremonie houden. Op het niet-ceremoniële huwelijk, dat 103,35 euro kost, wordt geen korting gegeven. Er wordt dan alleen een krabbeltje onder de trouwakte gezet en twee keer het ja-woord uitgesproken. Stelletjes mogen dan wel zelf de datum en het tijdstip uitkiezen.

De gemeente heeft verschillende alternatieve trouwlocaties als de Martinikerk en

Der Aa-kerk bekeken, maar die bleken niet voldoende beschikbaar.

'Dat was het fijne van het stadhuis. Het was er altijd, en we konden er altijd gebruik van maken. Dat bleek bij andere openbare ruimten niet het geval. Die zijn ook gereserveerd voor andere evenementen', zegt Van den Berg.

Het is een grandioze plek, waar heel veel mooie dingen zijn gebeurd Jac Boeré - trouwambtenaar

'Grandioze plek'

Trouwambtenaar Jac Boeré kijkt met weemoed terug naar alle ceremonies die hij in het stadhuis heeft geleid. Ruim twintig jaar zit hij in het vak.

'Het is een grandioze plek, waar heel veel mooie dingen zijn gebeurd. Iets dat me altijd bij zal blijven is die ene keer dat een koppel de trouwring door een uil wilden laten brengen. Dat beest vloog de hele zaal door en ging in de haren van de aanwezigen zitten. Dat vergeet je nooit weer.'

'Enorm balen'

Stadjer Mireille van der Haak baalt flink dat ze samen met haar vriend niet in het stadhuis kan trouwen. Op 10 januari werd ze ten huwelijk gevraagd, ervan uitgaande dat ze de plechtigheid daar konden houden.

'Wij wilden daar 21 mei dit jaar trouwen. We waren al druk met de trouwplannen. Nu kom ik er pas achter dat het daar helemaal niet kan', zegt Van der Haak. 'We balen enorm.'

