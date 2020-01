Zorgen om Duits in onderwijs: 'Als je elkaar niet verstaat, werp je nieuwe grenzen op'

Aandacht voor Duits in het onderwijs is essentieel, zeker in onze provincie die aan Duitsland grenst. Dat vindt gedeputeerde Henk Staghouwer.

'Het is ongelooflijk belangrijk dat je elkaar als grensregio's goed verstaat.'

De provincie Groningen gaat samen met Drenthe en de Eems Dollard Regio (EDR) een brief aan de Tweede Kamer ondertekenen, die op initiatief van Limburg is opgesteld. In de Kamer wordt namelijk gesproken over de mogelijkheid om op het vmbo in de toekomst geen Duits meer te geven, maar vol in te zetten op Engels.

'Engels zo'n beetje de voertaal'

'Er is heel veel aandacht voor Engels, in het hoger onderwijs is dat zo'n beetje de voertaal. Maar onze provincie ligt naast Duitsland, dat is een grote handelspartner', benadrukt Staghouwer.

Aandacht

'Als je elkaar niet verstaat, werp je nieuwe grenzen op. En daar maken we ons zorgen over. Duits verdient een goede plek in het middelbaar- en hoger onderwijs, daar kun je later in je werkzame leven je voordeel mee doen. Geef daar gewoon aandacht aan.'

Mogelijk blijft het niet bij een brief alleen. 'Wellicht volgen ook gesprekken met het onderwijs om te wijzen op de kansen die het biedt als je Duits beheerst.'

